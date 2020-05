Pop Bari, ecco le quattro condizioni per il salvataggio Il commissario Blandini in particolare, sempre secondo la ricostruzione dei sindacati, avrebbe definito le quattro condizioni come indefettibili e interdipendenti per la prosecuzione della vita della banca di R.Fi.

Banca Popolare di Bari si salva solo se verranno soddisfatte, nei tempi richiesti, le seguenti quattro condizioni: determinazione della effettiva situazione patrimoniale della banca; nullaosta della Direzione Generale della Concorrenza (DGComp) della Commissione Europea; valutazione del Fitd sulla possibilita per la Popolare di Bari di avere un futuro di banca solida e autonoma e intesa sindacale sul Piano di “efficientamento e Rilancio”.

I commissari straordinari dell'istituto, secondo quanto riferito dai sindacati, hanno fatto un esercizio di parresia sulla situazione complessiva della banca nel corso dell'incontro di martedì con le delegazioni aziendali. Incontro che doveva servire a definire l'accordo per la messa a disposizione degli ecocert dei lavoratori (riguarda tutta la platea dei dipendenti dai 53 anni in su) sulla base dei quali poter calcolare i papabili per gli esodi volontari. Il Commissario Blandini in particolare, sempre secondo la ricostruzione dei sindacati, avrebbe definito le quattro condizioni come indefettibili e interdipendenti per la prosecuzione della vita della banca.

«Vogliamo una Banca che abbia un futuro e il percorso da tracciare per giungere a questo obiettivo dovrà contemplare soluzioni contrattualmente e socialmente sostenibili», concludono i sindacati, che attendono l'esito del confronto di giovedì tra i segretari generali delle cinque maggiori sigle del settore da una parte e dei Commissari straordinari, con il sostegno della delegazione sindacale Abi rappresentata al massimo livello, dall'altra.

