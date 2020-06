Pop. Bari, via libera quasi unanime dell’assemblea alla trasformazione in Spa

Gualtieri: svolta rispetto al passato

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri ha espresso, anche a nome del Governo, “grande soddisfazione per l'esito dell'Assemblea che con un voto praticamente unanime e una partecipazione senza precedenti ha decretato il successo dell'operazione di trasformazione, ricapitalizzazione e rilancio della Banca Popolare di Bari”. “L'operazione, effettuata secondo logiche e condizioni coerenti con criteri di mercato, segna una svolta rispetto a un passato sul quale sono in corso i doverosi accertamenti”.

La capillare raccolta delle deleghe, poco meno di 40mila su 70 mila soci, ha permesso sabato pomeriggio di raggiungere il quorum per la prima convocazione dell'assemblea straordinaria.

Ceduti Npl per 500 milioni

Il via libera dell'assemblea straordinaria della Popolare di Bari alla trasformazione in spa permette di comporre un altro tassello del puzzle del salvataggio: la cessione ad Amco di 2 miliardi di crediti deteriorati. L'ex Sga, controllata dal Tesoro, ha infatti comunicato la firma dell'accordo con i Commissari dell'ex popolare e spiega che il portafoglio in via di acquisto è composto per circa il 60% da posizioni classificate come unlikely to pay (UTP) e per la parte rimanente da sofferenze. Il prezzo complessivo dell'operazione è di circa 500 milioni. L'efficacia della cessione è condizionata al verificarsi dell'integrale versamento dell'aumento di capitale di approvato nell'assemblea dei soci tenutasi in data odierna.Amco, in qualità di full-service credit management company, propone una gestione dei crediti UTP orientata a favorire la continuità aziendale e il rilancio industriale delle imprese.

Da risposte scritte spiraglio per ristoro azionisti non soci

Essere azionisti retail della Popolare di Bari senza essere iscritti nel libro soci preclude, per questa categoria di piccoli risparmiatori, la possibilità di accedere all'indennizzo da 2,38 euro per azione e alle azioni gratuite offerte dai Commissari straordinari della banca (grazie al Fitd) ai soci che oggi parteciperanno all'assemblea della banca per la trasformazione in spa. Lo spiega la banca nelle risposte scritte alle domande scritte già formulate dagli azionisti nei giorni scorsi in vista dell'assemblea di oggi. Dalle risposte emerge però uno spiraglio: «La banca valuterà comunque con estrema attenzione – si legge - dopo l'assemblea, la posizione degli azionisti non soci che non hanno potuto esercitare l'esercizio del diritto di voto in ragione di problematiche di carattere amministrativo, ai fini di un'eventuale estensione, all'esito dell'esame del caso concreto che dovesse essere stato sottoposto, anche ad essi dell'accordo transattivo e dell'assegnazione del warrant (non dell'assegnazione di azioni gratuite)». La qualifica di socio di una popolare si ottiene dopo aver ottenuto il gradimento dal cda della banca. Lo statuto vigente della banca (ancora per poche ore) prevede che per poter intervenire alle assemblee ed esercitare il diritto di voto bisogna risultare iscritti nel libro soci almeno 90 giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione. Nelle risposte i Commissari straordinari della banca aggiungono un ‘contentino' agli azionisti non soci: “oltre a beneficiare degli impatti favorevoli derivanti dal mantenimento delle azioni in proprio possesso” - scrivono riferendosi a questa categoria di azionisti - potranno anche accedere a condizioni agevolate a servizi e prodotti bancari e assicurativi, e partecipare altresì al tavolo di conciliazione di solidarietà che sarà istituito e finanziato dalla Banca”.