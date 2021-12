Pop Sondrio delibera la trasformazione in spa. Unipol tesse la tela dopo Carige

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

A quasi sette anni di distanza dall’approvazione della riforma Renzi, l’ultima banca popolare “superstite” ha detto addio alla sua veste societaria per trasformarsi in società per azioni. Banca Popolare di Sondrio ha tenuto infatti in mattinata, e con la modalità del rappresentante designato, la sua assemblea straordinaria per il cambio di forma giuridica. L’appuntamento ha visto come di fatto scontato il voto favorevole di larga parte dei soci, sebbene la scelta sia stata sofferta e maturata in ...