Pop Vicenza, la bancarotta da 4 miliardi e gli effetti di due sentenze civili sul patrimonio di Zonin Il tribunale ha revocato una donazione immobiliare e una cessione di quote d’azienda che l’ex dominus dell’Istituto aveva fatto nei confronti della moglie e del figlio di Ivan Cimmarusti

Due sentenze civili aprono a nuovi sviluppi nell’inchiesta per bancarotta fraudolenta della Banca Popolare di Vicenza. Gli inquirenti potrebbero puntare al sequestro di una somma pari a 1,3 milioni di euro, il valore di due operazioni di donazione di beni e cessione di quote fatte dall’ex dominus dell’istituto Giovanni Zonin verso la moglie e il figlio ma rese «inefficaci» dal tribunale civile, in quanto fatte per evitare misure patrimoniali.

Le valutazioni investigative

I sostituti procuratori di Vicenza Gianni Pipeschi e Luigi Salvatori, assieme alla Guardia di finanza, al comando del colonnello Crescenzio Sciaraffa, hanno acquisito i due dispositivi nel fascicolo d’indagine e stanno valutando il da farsi. Di fatto, però, i due provvedimenti potrebbero essere utilizzati anche dalle parti civili, pronte a chiedere i danni per la presunta gestione illecita dell’Istituto anche nel procedimento stralcio in corso di istruzione preliminare per bancarotta fraudolenta.

I finanziamenti «baciati»

Ma andiamo con ordine, perché parallelamente è in corso il dibattimento del principale fascicolo, quello in cui sono contestate illecite scelte del management.

È il caso dei cosiddetti prestiti «baciati». Si tratta della concessione di finanziamenti in favore di terzi soggetti «finalizzati - si legge nell’incartamento processuale - all’acquisto (nel mercato secondario) ed alla sottoscrizione (in occasione delle operazioni di aumento di capitale 2013 e 2014) di azioni BpVi, per un controvalore complessivo di circa 963 milioni di euro».

Operazioni, secondo le verifiche investigative, «caratterizzate dall’impegno assunto per conto della Banca di riacquisto dei titoli medesimo entro un termine prestabilito» per un controvalore di 160 milioni.