Pop.Bari e Mps: sulle banche Italia-Ue si gioca ai supplementari

Il tempo è passato e non si può continuare a intervenire in emergenza, come se le nuove regole fossero appena emanate. Occorre in primo luogo un ripensamento europeo della normativa sul bail in che prenda atto della realtà: da quando è entrata in vigore la regola che dovrebbe far pagare i salvataggi anche ai depositanti, nessun Paese l’ha mai applicata facendo ricorso a deroghe varie che consentono l’intervento dello Stato, dei Lander regionali tedeschi, del Fondo Salva Stati o dei Fondi interbancari.

La seconda considerazione riguarda l’Italia e le emergenze di fine d’anno per risolvere situazioni di crisi note da anni (in estate Governo e Parlamento dichiaravano che Popolare Bari era salva grazie alla normativa sulle Dta). Chi pensa che la (temporanea?) legittimazione Ue del Fitd a intervenire per salvare le banche in crisi possa rappresentare una soluzione eterna alle crisi ignora forse la crescente riluttanza delle singole banche ad avallare questa tipologia di salvataggi che vengono fatti pagare agli azionisti e ai clienti (talvolta tramite aumenti delle commissioni sul conto corrente) delle banche “sane”.

Nè si può più dire, passati gli anni dal debutto delle nuove regole, che a pagare il conto delle crisi siano risparmiatori sempre ignari. L’era dei salvataggi all’italiana ai tempi supplementari ha fatto il suo tempo. È l’ora di voltare pagina.