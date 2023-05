Popcard, arte in formato cartolina

Ascolta la versione audio dell'articolo

In esposizione fino al 22 maggio nel suggestivo spazio postindustriale della Biblioteca Sicilia, del Sistema Bibliotecario del Comune di Milano, una quarantina di opere formato cartolina, agili, veloci, colorate. Realizzate con scritte e ritagli di giornali, tempere e pigmenti, raccontano di squali, piante, sorelle, città, spazi affollati da strane presenze.

Sono le cartoline-collage che Silvia Sperandio invia ai nostri sguardi “destinatari” e noi, per capire, dobbiamo stare al gioco. «Un gioco avvincente, tra Fluxus e Dada, che esce dal cilindro di quanto visto, vissuto, metabolizzato, per un “saluti e baci” che racconta di una leggerezza affatto leggera», scrive la critica d'arte Francesca Agostinelli.



Le Popcard propongono un “gioco artistico” di reminiscenza dadaista: le parole e le immagini dei mass media, in particolare della pubblicità, ormai divenute parte del nostro bagaglio visivo e conoscitivo, vengono così trasformate, attraverso il collage, in micromondi di giocosa ironia.

«Questi assemblaggi sono anche una sorta di diario segreto – scrive la gallerista newyorkese Florence Lynch, docente di Art Market alla Columbia University -. Richiedono una visione ravvicinata e ti catturano, sia per il contenuto che per l’atmosfera. Sperandio, a partire dalla metà degli anni 90, ha realizzato un vero e proprio racconto per immagini della sua vita privata. E il formato cartolina non potrebbe essere più adatto per proporre questa stimolante narrazione interiore».

Silvia Sperandio, veneziana, ha vissuto in città dove la bellezza è di casa come Cagliari, Firenze e Milano. Appassionata d’arte contemporanea con una laurea in Filosofia Estetica, è giornalista professionista (Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore), con competenze nei settori sanità e salute (suo il blog Temasalute.it) e nel campo della cri􀆟ca d’arte (Arte Giorgio Mondadori, Segno, Atelier). Oggi espone per la prima volta le sue cartoline Pop.

La mostra sarà visitabile fino al 22 maggio 2023 negli orari di apertura della Biblioteca. Informazioni e prenotazioni: c.bibliosicilia@comune.milano.it