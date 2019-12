Popolare di Bari, 1,5 miliardi di risparmi in fumo: i motivi del crack I depositi dei clienti sono al sicuro, come sottolineato da Bankitalia, ma le incertezze riguardano gli investimenti in azioni dei piccoli soci e i detentori del bond subordinato da 213 milioni di Luca Davi

Correntisti (un po’ più) tranquilli, azionisti e obbligazionisti col fiato sospeso. Il commissariamento di Banca popolare di Bari deciso venerdì sera da Banca d’Italia rassicura la clientela, garantendo la regolare operatività perchè nulla, rispetto al passato, cambia. Ma di certo l’intervento di Via Nazionale non può risolvere un problema ben più profondo, come quello delle perdite in capo ai 70mila soci della popolare pugliese: un esercito di piccoli azionisti che col tempo ha visto progressivamente ridursi il valore delle proprie azioni.

Si capirà se e come il governo vorrà intervenire su questo aspetto. «Tuteleremo i risparmiatori e non concederemo nulla ai responsabili», ha detto il premier Giuseppe Conte. Certo è che , in assenza di indennizzi statali, il falò di Pop. Bari è costato fino ad oggi circa 1,5 miliardi di valore andato in fumo dai massimi del 2016, visto il sostenziale azzeramento delle azioni. Un calcolo, appunto, che non tiene conto di eventuali futuri indennizzi.

Perchè Pop. Bari è stata commissariata?

Per capire perchè siamo arrivati fino a questo punto serve fare un passo indietro. La Banca Popolare di Bari è da tempo sotto osservazione per i suoi bilanci “malati”. L’onda lunga della crisi economica, unita a una gestione finita nel mirino della procura, Consob e Bankitalia, fa accumulare perdite anno dopo anno. Tanto che nel giro di quattro anni, il rosso totale è superiore al miliardo.

La crisi esplode in maniera plastica lo scorso giugno, quando la banca si presenta all’appuntamento con la semestrale con indici patrimoniali sotto ai minimi regolamentari, complice la continua erosione di capitale: il Cet1 ratio è al 6,22%, l’1,5% in meno delle soglie imposte per il 2019;il Tier1 ratio (al 6,22%) addirittura il 3,2% in meno e il Total capital ratio (all’8,12%) il 3,65 per cento in meno. «La situazione patrimoniale - deve ammettere la banca nella relazione semestrale - fa emergere dubbi significativi sulla capacità del gruppo di continuare la propria attività operativa in un’ottica di funzionamento in un futuro prevedibile».

Come se non bastasse, lo scorso 18 giugno 2019 la Banca d’Italia invia gli ispettori per una nuova ispezione sui crediti. L’indagine è tuttora in corso, ma le evidenze sono già chiare: la banca ha oramai circa un quarto dei propri crediti totali in condizione di deterioramento. Servono altre coperture e per il 2019 sono stimate nuove perdite per almeno 400 milioni.