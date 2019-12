Popolare Bari, Cda convocato da Bankitalia

Il cda della Popolare di Bari, secondo quanto si apprende da fonti finanziarie, è stato convocato nel tardo pomeriggio del 13 dicembre dalla Vigilanza della Banca d'Italia per provvedimenti di vigilanza. Il 12 dicembre il board ha avviato le procedure per una azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore delegato e di ex dirigenti dell'Istituto.

La banca sta cercando di definire un piano industriale e patrimoniale con l'assistenza di un primario advisor. Piano che, tuttavia, secondo quanto si apprende da fonti finanziarie, non sarebbe ancora completato. La banca ha un fabbisogno di capitale di un miliardo.

L'istituto pugliese ha confermato nei giorni scorsi di avere avviato colloqui con il Mediocredito Centrale e ha richiesto l'aiuto del Fondo interbancario di tutela dei depositi che potrà tuttavia deliberare solo dopo aver ricevuto un piano industriale dettagliato, come è avvenuto nel caso di Carige. La banca, che in cda ha avviato un'azione di responsabilità verso l'ex amministratore delegato Giorgio Papa e verso due ex dirigenti, tra i quali Gianluca Jacobini, uno dei figli dell'ex presidente Marco Jacobini, ha anche comunicato le dimissioni di un consigliere, Francesco Ago, per motivi personali.

Sulla difficile situazione della banca pugliese è intervenuto in mattinata anche il premier. «Al momento - ha detto Conte - non c'è nessuna necessità di intervenire con nessuna banca» italiana, smentendo le ipotesi di un decreto per mettere in sicurezza la Popolare di Bari e un possibile nuovo intervento a sostegno di Mps. «Il Governo - ha però messo in chiaro - è sempre molto sensibile, segue con grande attenzione l'evoluzione del sistema creditizio».



«Negli ultimi due anni - ha rimarcato il capo del Governo - le banche italiane, sia in termini di quantitativo di Npl sia in relazione a tutti i fondamenti che assicurano stabilità al sistema creditizio, hanno compiuto grandi progressi. Abbiamo un sistema in buona salute, assolutamente».