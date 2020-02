Popolare Bari, De Angelis è il nuovo direttore generale Paolo Alberto De Angelis è il nuovo direttore generale della Popolare di Bari di Vincenzo Rutigliano

1' di lettura



Paolo Alberto De Angelis è il nuovo direttore generale della Popolare di Bari. Il suo insediamento è previsto per la fine della prossima settimana, al più tardi il 2 marzo, e tra i compiti che lo attendono vi è soprattutto quello di rilanciare l'area commerciale della banca, oltre che quello di traghettarla verso la trasformazione in spa.

La nomina di De Angelis era nell'aria e ha prevalso quella che i commissari straordinari definiscono una esperienza professionale significativa nel settore bancario con incarichi rilevanti e apicali. Il top manager ha all'attivo, infatti, una lunga esperienza in Bnl, di cui è consigliere di amministrazione dal 2017, e la sua carriera, iniziata all'Imi nel 1982, si è poi sviluppata in Mcc, l'istituto che ha un ruolo decisivo nel salvataggio della Popolare di Bari. Poi l'ingresso in Bnl-Bnp Paribas e la responsabilità, dal 2008, della divisione Corporate.

Prossima tappa per i commissari straordinari sarà la presentazione ai sindacati, entro la prima quindicina di marzo, del piano industriale per l'esame dei numeri di competenza delle organizzazioni sindacali (filiali, personale assegnato alla rete, riorganizzazione,etc.).