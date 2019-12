Popolare di Bari: per i soci lo spettro dell’azzeramento

Prima di questo, tuttavia, potrebbe esserci altre eventi che potrebbero cambiare lo scenario: la banca dovrà ad esempio trasformarsi in Spa, quindi dovrebbe essere previsto un diritto di recesso (che però può essere congelato, come già accaduto in altre ex popolari divenute Spa).

Lo scenario peggiore è invece rappresentato da due parole che in questo momento è marginale e del tutto ipotetico, ma che rimane sul tavolo: ed è il burden sharing, ovvero il coinvolgimento di azionisti e detentori di bond subordinati. Uno scenario estremo, che al momento rimane sullo sfondo, e che tutti confidano di poter evitare. Perchè la via maestra è quella di un’operazione di mercato, idea che a Roma tutti confidano di poter far valere davanti all’Ue.

Se però per ipotesi non fosse questa la visione di Bruxelles, e tolto il rischio della liquidazione coatta amministrativa (che Bankitalia stessa ha voluto spazzare via, visto che costerebbe 4,5 miliardi), è questo il rischio più pesante che aleggia oggi sui soci della popolare pugliese.

Secondo la “Banking communication” del 2013, infatti, in caso di dissesto di una banca è previsto che prima del coinvolgimento di fondi pubblici venga attuata la riduzione del valore nominale delle azioni e delle obbligazioni subordinate o la conversione in capitale di queste ultime. La normativa parla chiaro. L’Ue può autorizzare l’intervento pubblico ma per limitare le distorsioni della concorrenza tra banche e ovviare al cosiddetto “rischio morale” impone che gli aiuti siano « limitati al minimo necessario».

Decaro: Popolare Bari al sicuro, ora luce sulle responsabilità

Non solo. Oltre alle azioni, a quel punto sarebbero oggetto di coinvolgimento anche gli strumenti subordinati: e come noto sul mercato ci sono 213 milioni di bond in mano al retail. Ovviamente, anche in questo caso, sarebbe ipotizzabile un meccanismo compensativo, come avvenuto nel caso di Mps, ad esempio. E per fortuna si tratta di un’ipotesi estrema, e di scuola, ma che è pur sempre sul tavolo.