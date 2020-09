Popolare Bari, il presidente sarà Gianni De Gennaro

Su queste liste di Mcc, come sulle altre minori pure presentate ieri a tarda sera, si esprimeranno i 69.000 soci della Popolare convocati per il 15 ottobre, ovviamente con voto a distanza come misura anti Covid. Con il ritorno alla gestione ordinaria l'esecutivo dovrà mettere mano, con la massima urgenza, al piano industriale varato nei mesi scorsi dai commissari Ajello e Blandini, dunque in epoca pre-Covid, e quindi da riadeguare, per la Popolare come per le altre banche.

Poi si vedranno gli sviluppi del polo bancario che si vorrebbe costruire intorno alla Popolare di Bari come banca del Mezzogiorno e che dovrebbe puntare su clientela retail, Pmi e anche grandi imprese, per quanto uno dei due commissari, Blandini, nei giorni scorsi, davanti alla Commissione di inchiesta sulle banche, ha sostenuto che la banca si sta rifocalizzando sui settori tradizionali come famiglie e Pmi, evitando le imprese maggiori che generano grandi esposizioni.

Quanto al fronte giudiziario sono 2.900 le richieste di costituzione civile tra azionisti, associazioni, sindacati, enti, depositate per il processo per il crac della Popolare di Bari che vede imputati Marco e Gianluca Jacobini, padre e figlio, accusati di falso in bilancio, falso in prospetto, false comunicazioni sociali e ostacolo alla vigilanza. Oggi si è conclusa infatti l'udienza, divisa in 3 giorni, fissata dal presidente del Tribunale di Bari, Marco Guida, per consentire agli avvocati - quasi 260 e anche di altre regioni, tutti convocati in ordine alfabetico - il deposito delle richieste di danni.

Anche la banca, con i commissari straordinari, ha chiesto di costituirsi «perchè venga riconosciuto il danno morale, di immagine e di reputazione subito». L'udienza di oggi è stata rinviata al 19 novembre, sempre a Bitonto, ma in quella occasione saranno solo comunicati la data e la sede definitiva dove si celebrerà il processo, probabilmente nella Fiera del Levante di Bari. Qui, poi, si procederà con le eventuali eccezioni preliminari anche relative alla costituzione delle parti civili, allo stato non ancora ammesse, che hanno chiesto anche la citazione della banca come responsabile civile.