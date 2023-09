Popolare Puglia e Basilicata, l’utile cresce di oltre il 60%

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Utile netto pari a 12,7 milioni di euro nel primo semestre per la popolare di Puglia e Basilicata (109 sportelli in 11 regioni e 1024 dipendenti), in crescita di oltre il 60% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando aveva raggiunto i 7,6, in aumento del 37% sul primo semestre 2021.

Dal rendiconto intermedio approvato il 30 settembre dal cda della banca, presieduta da Leonardo Patroni Griffi, emerge che il risultato positivo è legato, in particolare, alla crescita del 17,8% del margine della gestione finanziaria, pari a 92,3 milioni di euro, sostenuta dall’incremento netto del margine d’interesse, dovuta prevalentemente all’aumento dei tassi di mercato; agli oneri operativi per 60 milioni di euro in leggera crescita per effetto della dinamica inflattiva che ha inciso sulle voci principali.

Loading...

Infine ha pesato positivamente il costo del credito, in lieve aumento, con la qualità del portafoglio crediti rimasta in linea con i livelli registrati al 31 dicembre 2022, con l’indicatore «crediti deteriorati netti/impieghi a clientela» che risulta pari al 2,1%, mentre in miglioramento è il «Texas Ratio» che si attesta al 30 giugno 2023 al 18,7%, rispetto al 19,4% registrato a fine 2022.

La raccolta globale ha sfiorato i 7 miliardi di euro (6,939), contro i 7,5 dello stesso periodo del 2022, mentre i crediti verso clientela, al netto dei titoli al costo ammortizzato, sono rimasti stabili, a 2,519 miliardi, mentre i coefficienti patrimoniali, calcolati computando il risultato di conto economico del primo semestre, sono CET1 al 14,9%, TIER1 al 14,9% e TCR al 15,8%.

I risultati approvati non scontano gli effetti della tassa sui c.d. extraprofitti perchè il cda ha ritenuto opportuno attendere la conclusione dei lavori parlamentari, per poi adottare le misure più opportune in sede di approvazione del bilancio di esercizio.