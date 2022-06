Popolare Sondrio, al 2025 punta a 550 milioni di dividendi e un payout al 50%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Banca Popolare di Sondrio svela le linee guida del nuovo piano industriale al 2025 con cui punta a distribuire nel complesso oltre 550 milioni di dividendi con un payout ratio al 50% stabile nell'orizzonte di piano, grazie a risultato lordo di periodo atteso dai 375 milioni nel 2021 a 450 nel 2025. L’ex popolare conta di generare un redditività in aumento al 9,2% entro fine piano e su valori «mai inferiori all'8% in tutto l'orizzonte» di piano, valori che si traducono in un utile netto pari a 323...