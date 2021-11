Popolare Sondrio, la Spa si avvicina: l’ok Bce in arrivo a giorni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Ci vorrà ancora qualche giorno affinchè Banca Popolare di Sondrio convochi l’attesa assemblea per la trasformazione in società per azioni. A mancare è infatti l’ok definitivo al progetto di statuto da parte della Banca Centrale Europea: atteso nei giorni scorsi, a ieri il disco verde non era ancora arrivato. Tuttavia i tempi sarebbero oramai maturi: a Francoforte, a quanto risulta al Sole 24Ore, si starebbe oramai ultimando il processo di verifica del documento inviato dalla banca alla Vigilanza ...