Popolare Vicenza, il Pm chiede 10 anni di carcere per Zonin Il procedimento, per i reati di aggiotaggio, ostacolo all'autorità di vigilanza e falso in prospetto, riguarda l'azzeramento del valore delle azioni dell'istituto in mano a poco meno di 120mila soci

L’ex presidente della Banca Popolare di Vicenza Giovanni Zonin (Ansa)

Il procedimento, per i reati di aggiotaggio, ostacolo all'autorità di vigilanza e falso in prospetto, riguarda l'azzeramento del valore delle azioni dell'istituto in mano a poco meno di 120mila soci

1' di lettura

La procura di Vicenza, con il pm Luigi Salvadori, ha chiesto di condannare Giovanni Zonin, ex presidente di Banca Popolare di Vicenza, a una pena di 10 anni di reclusione nella requisitoria del processo agli ex vertici dell'istituto di credito.

Il procedimento, per i reati di aggiotaggio, ostacolo all'autorità di vigilanza e falso in prospetto, riguarda l'azzeramento del valore delle azioni dell'istituto in mano a poco meno di 120mila soci.

Loading...

Il pm ha chiesto di condannare anche gli altri imputati e per loro ha chiesto pene di 8 anni e 6 mesi per gli ex vice dg Emanuele Giustini e Paolo Marin, di 8 anni e 2 mesi per l'ex consigliere Gianmarco Zigliotto e 8 anni per l'ex vice dg Andrea Piazzetta. Nell'udienza di giovedì prossimo la parola passerà alle parti civili.

La sentenza arriverà nei primi mesi del prossimo anno. È quanto hanno indicato fonti legali.