PopSondrio, nuovo piano in vista: più ricavi da risparmio e polizze

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Più ricavi dal wealth management e dalla bancassurance. E poi maggiore focalizzazione sull’advisory per le Pmi. Il tutto facendo leva sull’utilizzo della tecnologia come fattore abilitante per migliorare i processi. A quanto risulta al Sole 24Ore sarebbero questi alcuni dei principali tasselli del nuovo piano industriale al 2025 di Banca Popolare di Sondrio, progetto che è oramai in rampa di lancio.

Dopo essere stato condiviso in questi giorni dal board della banca, il nuovo piano verrà definitivamente...