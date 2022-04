PopSondrio, parla l’ad Pedranzini: «Sulla governance aperti al confronto con i fondi»

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

«Nessuna contrapposizione con i fondi di investimento». Sì, invece, «a prendere in considerazione correttivi sul fronte della corporate governance o dello statuto, se necessari». E focus, infine, sulla banca per «continuare a svilupparci come avviene da oltre 150 anni: rimanendo concentrati sulla crescita interna però aperti a valutare occasioni sul mercato».

Mario Alberto Pedranzini è l’amministratore delegato di Banca Popolare di Sondrio, banca che è alla...