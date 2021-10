PopSondrio, pronto l’ok Bce alla Spa. Ma il consiglio resterà in carica

Ascolta la versione audio di questo articolo

3' di lettura

Un salto importante da un punto di vista societario, nessun cambio drastico nella governance della banca. Banca Popolare di Sondrio si avvia verso la trasformazione in società per azioni. Ma anche una volta che la trasformazione sarà avvenuta – e realisticamente ciò accadrà entro la metà di dicembre -, il suo Consiglio di amministrazione rimarrà in carica anche per gli anni successivi e il suo rinnovo sarà solo graduale. Questo, almeno, è lo scenario che si prospetta oggi, complice la bozza di statuto...