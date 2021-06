Porcobrado: dallo street food ai negozi, fino al successo della box a domicilio

3' di lettura

«Tutto nasce da un'azienda agricola a Cortona, in Toscana, tutte razze pregiate allevate libere». Ci tiene a partire dalla genesi del suo progetto, Angelo Polezzi, allevatore prima e re del panino poi, che dal 2016 aveva iniziato a portare la sua idea in giro per il mondo, con un semplice food truck. Già l'anno successivo la “consacrazione”, con la vittoria dell'ambito contest Miglior panino street d'Europa, agli EuroSFA-2017 di Berlino. Quindi l'apertura dei punti vendita, che segnano l'inizio del progetto di ristorazione vera e propria: il primo a Milano nel 2018, nel quartiere Isola, poi Crema e Baden Baden, in Germania.

A cui si aggiungeranno presto Firenze e Roma. «A Firenze apriamo a giugno, a Roma possiamo già dire che saremo nel quartiere Monti e apriremo entro luglio», annuncia Polezzi.Due le chiavi del successo di Porcobrado: la replicabilità e l’accentramento della produzione in Toscana. Un «format semplice e innovativo», lo definisce Polezzi: «la carne proviene esclusivamente dal nostro allevamento, che conta 1.500 capi fra maiale nero di cinta senese e grigio chianino, e viene lavorata da noi qui a Cortona, con un procedimento che prevede 100 ore di lavorazione. Lo stesso dicasi per il pane, da farina di grano Verna, un grano antico del nostro territorio, e le salse».

Confezionamento in atmosfera controllata e via nei punti vendita, per diventare un succulento panino: «Per l’operatore in negozio non richiede grandi specializzazioni e grandi attrezzature, ma bisogna solo rigenerare e assemblare il prodotto».

Poi un giorno arriva la pandemia, i locali restano chiusi e i ragazzi di Porcobrado pensano a come trasformare il know how acquisito in tema di consegna del prodotto per i negozi dal grande al piccolo, per entrare nelle case degli italiani dalla Sicilia alla Val d'Aosta. Ecco che nascono le Porcobrado box: kit da 2 o 4 porzioni, che contengono la carne di cinta senese e grigio chianino, cotta al barbecue, le pagnottine e i vasetti di salse artigianali, spediti nell'arco di 24 ore, al massimo 48 per le destinazioni un po' più complesse da raggiungere.

La shelf life del prodotto è di 15 giorni, ma come dice Polezzi, chi riceve la box non aspetta, perché non vede l'ora di addentare il suo panino. A questo si aggiungono le opzioni “premium”, con la birra artigianale prodotta sempre da Polezzi, la birra Porcilla, oppure con il Sabatini Gin, sempre della provincia di Arezzo, e la tonica che pure è toscana, per fare un pairing panino e gin tonic.

Risultato? Già nel primo mese 10mila box vendute, poi il flusso si è assestato, ma comunque in sei mesi sono stati registrati oltre 20mila clienti, la maggior parte nuovi, cosa che per Polezzi è stata il vero successo delle box.