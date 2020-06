Pordenone, fabbriche al lavoro: riparte l’export di mobili e lavatrici Gli ordinativi dall’estero iniziano a ripartire: più cauto il mercato interno. Agrusti (Confindustria): tutti gli incentivi vanno pensati attentamente di Barbara Ganz

Pordenone rivede le previsioni

La previsione, fatta nei momenti peggiori, era di una perdita del 20-25% del fatturato 2020, ma queste prime settimane positive hanno già permesso di rivedere la stima dell’impatto a quota 12-15%.

Si respira ottimismo e voglia di ripartire alla FriulIntagli, sede centrale (in ampliamento) a Prata di Pordenone, stabilimenti fra questa provincia e

quella di Treviso, nel cuore del distretto del mobile del Piave: produce arredi e componenti per mobili da montare (anche per Ikea, di cui è fra i primi fornitori). «Alla fine noi abbiamo chiuso totalmente per due settimane — spiega Luca Corazza, general manager di una realtà che dà lavoro a oltre 2mila persone, e spesso, non trovando nuove leve da inserire, spinge le sue campagne di reclutamento fino alle regioni del Sud. — A maggio abbiamo realizzato la metà del nostro fatturato usuale, a giugno siamo risaliti all’80%. Abbiamo mantenuto clienti che hanno messo al primo posto la nostra affidabilità, ma siamo anche riusciti a conquistarne di nuovi, soprattutto in Europa, fra coloro che si trovavano con i fornitori di componenti da area asiatiche con lunghe chiusure».

Il riordino nelle case

Lo sguardo qui è internazionale: solo il 3% del prodotto è destinato all’Italia. La spinta maggiore «arriva dalla grande distribuzione, anche grazie alle promozioni in corso per spingere i consumi. L’effetto pandemia, osserva Corazza, ha spinto molti a riorganizzare gli spazi di casa, a programmare cambiamenti per renderla più confortevole: «E poi c’è chi ha dovuto ricavarsi lo spazio per lavorare: la nostra scrivania per home office è in assoluto il pezzo più venduto, con un balzo del 300%».

E già si guarda all’estate per recuperare ancora qualcosa: «Pensiamo di chiudere al massimo la settimana di ferragosto, nell’ottica di esserci per la clientele, soprattutto straniera, e di gestire il portafoglio ordini che va riempiendosi giorno dopo giorno».

Efficienza all’Electrolux

Anche alla Electrolux, che a Porcia produce lavatrici, il ritmo sta tornando normale. Quello friulano era uno dei siti che apparivano più minacciati al tempo — era il 2014 — della vertenza che aveva messo in discussione la stessa presenza della multinazionale in Italia. Oggi, dopo il salvataggio, questo è un caso positivo di recupero di efficienza.

E qui l’esperienza dello stabilimento cinese ha portato a introdurre le mascherine e il distanziamento in anticipo sui decreti ministeriali e abbastanza da evitare la caccia agli introvabili dispositivi di protezione, e ora è in partenza la campagna, su base volontaria, per i test sierologici, mentre il sindacato discute su straordinari e chiusure estive: «Ci siamo mossi in anticipo sull’emergenza — spiega il presidente e ad Ernesto Ferrario — e questo ha limitato il periodo di fermo. Nello stesso periodo ha accelerato il programma di e-commerce, che era comunque in fase di implementazione. Abbiamo rivisto uffici e linee di produzione, ma anche mensa e spazi comuni, per dare sicurezza: certo, il nostro è un prodotto che alla fine va montato, testato, ed è difficile pensare di svolgere ogni funzione in smart working».

Gli stessi lavoratori, molti con famiglia e bambini, hanno segnalato la difficoltà di lavorare da casa: sono oltre 2mila persone, la metà in produzione. I segnali che arrivano dal mercato sono positivi, seppure con delle differenze: «Gli ordini che arrivano dall’estero sono in crescita, mentre il mercato interno resta in difficoltà e molto prudente».