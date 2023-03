Pornhub rilevato da Rocco Meliambro, imprenditore italocanadese della cannabis

Ascolta la versione audio dell'articolo

La società proprietaria della piattaforma di video-streaming porno Pornhub è stata acquisita da un fondo di private equity con sede a Ottawa, capitale canadese. Ethical Capital Partners ha accettato di acquistare MindGeek, azionista di maggioranza di una serie di piattaforme e studi di streaming pornografico, secondo quanto dichiarato dalle due società. I termini non sono stati resi noti. MindGeek è stata travolta da uno scandalo, tre anni fa, per la presunta pubblicazione di video di donne minorenni sulle sue piattaforme, con conseguente rottura dei legami con Visa e Mastercard, l’avvio di un’inchiesta da parte del parlamento canadese e la ricerca di un acquirente che mettesse a posto le cose.

In risposta a tutto ciò, il governo del primo ministro canadese Justin Trudeau ha avanzato una proposta per reprimere i contenuti dannosi online, anche se le misure sono state criticate come troppo draconiane e l’impegno è sceso nell’agenda legislativa. Ethical Capital è stata costituita l’anno scorso e afferma di essere focalizzata sulle aziende tecnologiche che «presentano complessità legali e normative e che danno valore alla trasparenza e alla responsabilità». Questa è la sua prima operazione.

È guidata dall’imprenditore italo-canadese della cannabis Rocco Meliambro e dall’avvocato penalista Fady Mansour che è indicato come socio dirigente. Anche Derek Ogden, sovrintendente capo in pensione della Royal Canadian Mounted Police, è socio dello studio. «L’industria dell’intrattenimento per adulti sarà sempre oggetto di un significativo controllo legale e normativo», ha dichiarato Ogden nel comunicato. «Le nostre analisi precedenti alla chiusura hanno rivelato che MindGeek opera in modo legale e responsabile. Non vediamo l’ora di comunicare il percorso futuro di MindGeek e delle sue partecipazioni».

Ethical Capital non ha reso noti i suoi investitori, ma ha confermato che tra questi non figurano gli ex proprietari di MindGeek Bernd Bergmair, Feras Antoon e David Tassillo che, secondo un portavoce, non saranno più coinvolti nella società. Sebbene la sede legale sia in Lussemburgo, la maggior parte delle operazioni di MindGeek si svolge a Montreal. Secondo la società di analisi del traffico Similarweb, l’anno scorso Pornhub è stato il 12esimo sito web più visitato al mondo.