Pornhub, Stripchat, XVideos sotto lo scrutinio Ue: ecco perché e le conseguenze

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La vita dei siti porno più famosi diventa ora più difficile. Ma più facile quella dei soggetti vulnerabili che in modo o nell’altro subiscono gli effetti di questi siti.

Queste le conseguenze di una decisione della Commissione europea, del 20 dicembre. Ai sensi della legge sui servizi digitali ha designato come “piattaforme online di grandi dimensioni”, con relativi obblighi, tre aziende dai nomi eloquenti: Pornhub, Stripchat, XVideos.

I tre servizi soddisfano infatti la soglia di 45 milioni di utenti medi mensili nell’Ue.

Ricordiamo che, per la legge Digital services act, tutte le piattaforme online e i motori di ricerca (eccetto quelli molto piccoli) dovranno conformarsi a vari obblighi entro il 17 febbraio 2024. Due di questi obblighi hanno una grossa rilevanza se si tratta di piattaforme porno: controllo su contenuti illegali e tutela dei minori.

In più, oltre agli obblighi di base del digital services act, Pornhub, XVideos e Stripchat dovranno adottare misure specifiche per responsabilizzare e proteggere gli utenti online, compresi i minori, e valutare e mitigare debitamente qualsiasi rischio sistemico derivante dai loro servizi.

Contenuti illegali

La Commissione parla in particolare di rischi legati alla diffusione di contenuti illegali online, come il materiale pedopornografico, e di contenuti che minacciano i diritti fondamentali, come il diritto alla dignità umana e alla vita privata in caso di condivisione non consensuale di materiale intimo online o di porno deepfake, creato con l’intelligenza artificiale, senza a volte il permesso dei soggetti ritratti. “Queste misure possono includere l’adattamento dei termini e delle condizioni, delle interfacce, dei processi di moderazione o degli algoritmi”; “devono rafforzare i loro processi interni, le risorse, i test, la documentazione e la supervisione di tutte le loro attività legate all’individuazione di rischi sistemici”, si legge in una nota della Commissione.Sono indicazioni molto concrete, se si pensa a quanto successo negli ultimi anni. La prima nota vittima di sfruttamento sessuale su Pornhub è stata Rose Kalemba. Un video con la sua brutale violenza sessuale all’età di 14 anni è stato caricato su Pornhub. E lì è rimasto a lungo nonostante le sue segnalazioni all’azienda. Il New York Times nel 2021 ha tracciato un profilo di altri sopravvissuti ad abusi simili. Sono costretti a riviverli a causa delle piattaforme di questo tipo. A causa – in particolare – del modo in cui loro hanno affrontato finora il problema: con scarsa attenzione nel gestire le segnalazioni degli utenti. Di qui l’intervento della Commissione europea, che segue principi analoghi a quelli con cui chiede alle big tech di attrezzarsi per rimuovere con più tempestività i contenuti dannosi e dare ascolto alle segnalazioni con la massima attenzione.Pornhub ha già riconosciuto la presenza di pornografia di minori (pedopornografia) e persino di vittime del traffico sessuale e negli anni scorsi ha fatto rimozioni di massa di video, a milioni. C’è anche il caso di 22 vittime che hanno fatto causa a MindGeek – la società madre di Pornhub - per 80 milioni di dollari. Hanno fatto porno con l’inganno (drogate) e i loro video sono finiti online. Anche in questo caso, Pornhub ha mantenuto i video di queste sopravvissute sulla sua piattaforma per mesi nonostante le segnalazioni.L’anno scorso due alti dirigenti di MindGeek hanno rassegnato le dimissioni in seguito alle accuse secondo cui il sito non rimuove immediatamente o in modo sufficiente i contenuti che coinvolgono sesso non consensuale e minorenni.

Loading...

Forte protezione dei minori

L’altro fronte di tutela riguarda l’accesso dei minori alle piattaforme porno. La Commissione impone loro di “progettare i loro servizi, comprese le interfacce, i sistemi di raccomandazione e i termini e le condizioni, per affrontare e prevenire i rischi per il benessere dei minori”. “Misure di mitigazione per proteggere i diritti dei minori e impedire ai minori di accedere a contenuti pornografici online, anche con strumenti di verifica dell’età”.“I rapporti di valutazione dei rischi dovranno in particolare dettagliare qualsiasi effetto negativo sulla protezione della salute mentale e fisica dei minori”.Maggiore trasparenza e responsabilitàTra le altre misure rilevanti, imposte dalla Commissione: queste piattaforme devono fare una verifica esterna indipendente sul loro rispetto della legge; dovranno consentire l’accesso ai dati disponibili al pubblico ai ricercatori, compresi i ricercatori selezionati designati dai coordinatori dei servizi digitali; devono soddisfare ulteriori requisiti di trasparenza, tra cui la pubblicazione di relazioni di trasparenza sulle decisioni di moderazione dei contenuti e sulla gestione dei rischi ogni sei mesi, oltre a relazioni sui rischi sistemici e sui risultati degli audit una volta all’anno; devono nominare una funzione di conformità e sottoporsi ogni anno a un audit esterno indipendente.La Commissione controllerà “attentamente il rispetto degli obblighi da parte di queste piattaforme, in particolare per quanto riguarda le misure di protezione dei minori dai contenuti dannosi e la diffusione di contenuti illegali”.