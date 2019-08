Porsche 718, come vanno la Cayman GT4 e la Spyder di Nicola Desiderio

KNOCKHILL – Il vero sapore dell'auto sportiva, in due varianti diverse. Porsche lo propone con le nuove 718: la Cayman GT4 e la Spyder che arricchiscono la gamma della 2 posti tedesca a motore centrale con un gradito, anzi graditissimo ritorno. Parliamo del 6 cilindri boxer aspirato e, per di più, accoppiato esclusivamente al cambio manuale che vogliono dire un ritorno alla più pura tradizione della casa di Zuffenhausen e, per giunta, senza alcuna distinzione di potenza o assetto tra la coupé e la scoperta.

Sotto il cofano di entrambe batte forte infatti un 4 litri da 420 cv, ma non si tratta del motore della 911 GT3 e GT3 RS, bensì una derivazione dal 3 litri biturbo della sorella maggiore. Rispetto a quest'ultimo, è stato reso superquadro (alesaggio maggiore della corsa) e ne ha ereditato la distribuzione con punterie idrauliche a bilanciere. Ha il doppio variatore di fase elettrico, l'EGR, il filtro antiparticolato e la lubrificazione a carter secco che incorpora nella coppa in plastica sia la pompa sia il serbatoio di recupero. Il collettore di aspirazione ha la geometria regolabile attraverso due valvole a farfalla e gli iniettori sono piezolettrici, talmente veloci da poter effettuare fino a 5 iniezioni per ciclo. Ultima chicca è la disattivazione dei cilindri ai carichi parziali: basta non richiedere più di 100 Nm, far girare il motore tra 1.300 e 3.000 giri/min e non superare i 150 km/h. La particolarità unica è che il sistema disattiva cilindri diversi ogni 20 secondi così da tenerli tutti ben caldi e mantenere basse le emissioni. Il risultato: 420 cv a 7.600 giri/min e una coppia di 420 Nm tra 5.000 e 6.800 giri/min con licenza di raggiungere gli 8.000 giri/min.

Ce n'è abbastanza per entusiasmarsi, ma le nuove 718 non sono solo questo. L'assetto è stato ribassato di 30 mm, le molle irrigidite e rivisto il software sia per gli ammortizzatori (presi dalla 911 GT3 RS, così come i sottotelai e i bracci di controllo) sia per il controllo di stabilità e trazione. Le ruote sono da 20 pollici e i freni sono stati potenziati con rotori da 380 mm di diametro e pinze a 6 pistoncini, ma a richiesta c'è anche l'impianto con dischi carboceramici. Il cambio a 6 rapporti è provvisto di volano a doppia massa e il differenziale è autobloccante meccanico. Notevole il lavoro compiuto sull'aerodinamica. Prima delle ruote anteriori ci sono sfoghi aggiuntivi e all'estremità anteriore del cofano c'è un altro piccolo sfogo provvisto di labbro di Gurney, un piccolo scalino che protegge l'estrazione dell'aria calda creando ulteriore carico. Il fondo è stato sigillato, è provvisto di prese Naca per raffreddare i filtri del motore e termina con estrattori “veri”. La Spyder conserva lo spoiler che si solleva oltre i 120 km/h, per la Cayman c'è un alettone fisso che porta il carico complessivo a 122 kg, il 50% in più rispetto a prima.

Le Spyder e GT4 accelerano da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi e superano entrambe i 300 km/h: 301 la prima e 304 la seconda. Ma quel che conta sono le prestazioni globali: la Cayman gira al Nurburgring in 7'28”, un tempo, 12 secondi meno della precedente GT4 e 4 secondi meno addirittura della Carrera GT, una supercar prodotta dal 2003 al 2006, tutta in carbonio e spinta da un V10 5.7 da 612 cv. Le due 718 hanno ricevuto ovviamente aggiornamenti anche per l'abitacolo. La GT4 può avere due tipi di sedili, compresi quelli da corsa. Nel pacchetto Clubsport sono compresi anche il rollbar (anche con gabbia anteriore), l'estintore da 2,5 kg e le cinture di sicurezza a 6 punti compatibili con il sistema HANS per il casco del pilota. Per la Spyder c'è invece un raffinato pacchetto Classic con selleria in pelle bitono nero-bordeaux. Volendo, si può avere anche in bordeaux la capote che, come in precedenza, può essere bloccata e sbloccata attraverso una procedura piuttosto complicata. Per entrambe, le maniglie di apertura interne sono a fettuccia e, volendo, si può eliminare lo schermo del sistema infotelematico che, come in tutte le Porsche, specchia solo dispositivi iOs.

Abbiamo potuto provare la scoperta sulle strade della regione scozzese del Caithness e la coupé invece a Knockhill, un circuito che dista 40 km da Edimburgo e dove corrono abitualmente i campionati britannici Turismo e Superbike. Ebbene, la Spyder è la scoperta che tutti gli appassionati sognano, perlomeno quelli che amano guidare e hanno la schiena robusta perché l'assetto è di quelli che fanno sentire ogni piccola imperfezione dell'asfalto, ma il piacere è di altissimo livello. A colpire più di tutto è il motore: fluido fin da 1.000 giri, ma dotato di una progressione che arriva a 8.000 senza colpo ferire. Rispetto al motore della GT3 RS ha meno ringhio e cattiveria, ma ha una schiena poderosa. La GT4 è un animale da pista e i 60 metri di dislivello che Knockhill contiene nei suoi 2 km di asfalto esaltano quest'anima, ma evidenziano anche la lunghezza dei rapporti del cambio. Ottimo l'aiuto della doppietta automatica in scalata e preziosa l'azione tutoriale compiuta dal controllo di stabilità disinseribile in due livelli così da poter studiare gli enormi limiti di questa vettura. La 781 Spyder costa 96.595 euro e la Cayman GT4 sfiora i 100mila, dunque quasi 20mila in più rispetto alla GTS. Potrebbe sembrare tanto, dando però per scontato che ve la potete permettere, provate a cercare un'auto di questa efficacia e capace di dare questo tipo di emozioni a questo prezzo.