Porsche 718 Spyder RS, come va su strada la due posti da 500 cavalli

Una sinfonia su quattro ruote, capace di abbinare prestazioni da supercar alla guida a cielo aperto. Si potrebbe riassumere così la Porsche 718 Spyder RS, sportiva che genera emozioni ad ogni accelerata. Il suo segreto? Abbinare il sei cilindri boxer aspirato da 500 cavalli della 911 GT3 Cup, montato per la prima volta su una sportiva con tetto apribile a motore centrale, ad un peso di circa 1.400 chilogrammi grazie a soluzioni come l'ampio uso di fibra di carbonio e alla capote manuale.

Se a questo ci si aggiunge un sound coinvolgente, grazie al'aspirazione posizionata dietro ai poggiatesta, al limitatore che entra superati i 9000 giri e a un pacchetto sterzo/assetto capace di mettere l'auto esattamente dove si vuole, si capisce il motivo perché la 718 Spyder RS dovrebbe essere nel garage di ogni appassionato di automobili. La passione diventa sempre più costosa, come il prezzo di listino della vettura provata sulle Alpi Sveve.

Porsche 718 RS Spyder, stile

Al primo sguardo la 718 Spyder RS mostra un frontale praticamente identico con la 718 Cayman GT4 RS. Il cofano anteriore di serie è realizzato in materiali plastici rinforzati in fibra di carbonio (CFRP) e presenta una grande apertura uscita dell’aria sopra il paraurti. Le due prese d'aria migliorano il raffreddamento dei freni senza influire negativamente sul valore di Cx. La deportanza è incrementata dai sideblade alle estremità esterne del paraurti. Il bordo dello spoiler anteriore è leggermente più corto rispetto a quello della 718 Cayman GT4 RS; questa caratteristica, abbinata all’ampio alettone posteriore, determina una maggiore deportanza complessiva sulla Cayman e richiede quindi un profilo dello spoiler di dimensioni maggiori per garantire l’equilibrio aerodinamico. Novità anche in coda, dove compare l'ala della GT4 e arriva uno spoiler “becco d’anatra” nel rispetto della tradizione dei modelli RS dell'epoca.

Porsche 718 RS Spyder, scheda tecnica

Come si fa a diventare la Porsche 718 roadster più veloce e potente di sempre? Montando il motore della 911 GT3 Cup. Abbinato a una trasmissione PDK a sette rapporti corti, il sei cilindri garantisce uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, da 0 a 200 km/h in soli 10,9 secondi e porta la velocità massima a 308 km/h. Oltre alla maggiore potenza del motore, anche il peso ridotto ontribuisce a migliorare le prestazioni: con i suoi 1.410 kg, la Spyder RS pesa 40 chili in meno della 718 Spyder con Pdk ed è addirittura di 5 chilogrammi più leggera della 718 Cayman GT4 RS. E se si vuole togliere ulteriori 8 kg dalla bilancia, basterà lasciare in garage la capote (sperando che non piova).

Porsche 718 Spyder RS, interni e capote

La Porsche 718 Spyder RS nasce per l'utilizzo su strada, come spiegato dai tecnici di Zuffenhausen. Per questo motivo il nostro primo contatto si è svolto tra le Alpi Sveve non tra le curve di un tracciato; per la pista il mezzo ideale è la GT4. Iniziamo il nostro test drive al volante di 718 Spyder RS in colorazione Racing Yellow, priva del pacchetto Weissach ma dalla fortissima presenza scenica: se non si vuole passare inosservati, è il colore perfetto. A bordo tutto è votato al piacere di guida e alla ricerca della massima prestazione, come conferma la possibilità di eliminare l'infotainment per limare ulteriormente i chili. Prima osservazione: i sedili avvolgenti di serie sono realizzati in CFRP leggerissimo e nonostante l'ottimo sostegno laterale si sono rivelati comodi anche dopo gli oltre 200 chilometri percorsi. Altro punto a favore, in ottica weekend fuori posta, è la buona capacità di carico tra vano anteriore e posteriore (quest'ultimo apribile solo in assenza della capote). Prima di raccontarvi come va su strada la 718 Spider RS, merita un veloce approfondimento il montaggio della capote. Perché qui di elettrico non c'è nulla in nome del massimo contenimento del peso. Bisogna seguire una veloce procedura (meglio ancora se si fa in due persone) e, cronometro alla mano, in poco meno di tre minuti siamo riusciti a completare l'operazione dopo esserci riparati sotto una tettoia visto l'improvviso acquazzone che ci ha colpiti.

Porsche 718 Spyder RS, prova su strada

Tornando al primo contatto su strada, il motore della GT3 Cup montato in posizione centrale e abbinato al telaio della 718 Spyder regala emozioni (e grandi sorrisi) in continuazione. In un'era di turbo, hypercar da 1000 cavalli e motori elettrici nati per garantire accelerazioni da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi, il sei cilindri boxer da 500 cavalli e 450 Nm di coppia ti fa capire il concetto di “necessario per raggiungere l'eden motoristico”: nessun vuoto fino ai 9000 giri, un'erogazione perfetta e ovviamente uno suono che diventerà sempre più una rarità. Il tutto abbinato ad una precisione di guida da manuale, merito del telaio dotato di serie del sistema Porsche di regolazione elettronica degli ammortizzatori con taratura sportiva ed è stato ribassato di 30 millimetri. Inoltre, dispone del sistema Porsche Torque Vectoring (con differenziale meccanico a slittamento limitato, cuscinetti delle sospensioni con snodo sferico e cerchi in alluminio forgiato da 20 pollici.