La terza variante di carrozzeria della nuova generazione della 911 conserva il tratto distintivo del sistema di azionamento del tetto completamente automatico e, proprio come sul modello Targa originale del 1965, anche sul nuovo sono presenti il tipico ampio arco di protezione, la sezione amovibile del tetto sopra i sedili posteriori ed il lunotto posteriore avvolgente. Il tetto può essere aperto e richiuso comodamente in soli 19”. Tutte le versioni sono equipaggiate di serie con una trasmissione a doppia frizione (Pdp) a otto rapporti e con trazione integrale attiva Porsche Traction Management (Ptm) per garantire un piacere ai massimi livelli. In alternativa è possibile ordinare la Targa 4S con il cambio manuale a sette rapporti di nuova concezione che include anche il pacchetto Sport Chrono. Per la prima volta è disponibile il sistema Porsche InnoDrive che include il sistema adattivo di regolazione della velocità. Grazie alla funzione Smartlift ottimizzata è possibile programmare l'altezza da terra in modo tale da rendere l'auto adatta ad un utilizzo quotidiano. Nel dettaglio la Porsche 911 Targa Targa 4 Gts è una Scoperta 2 porte 2+2 posti della Porsche lunga 453 cm, larga 185 cm, alta 130 cm con un bagagliaio da 132 a 163 litri. Nella versione Targa 4 Gts costa 172.695 euro con motore a benzina di 2.981 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 353 kW/480 cavalli ed una coppia massima di 570 Nm a 2.300 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 67 litri. Le emissioni di CO2 sono di 257 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,5 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 307 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.685 kg.

