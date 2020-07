Porsche 911 cabrio

La nuova 911 Cabriolet include tutte le dotazioni innovative della Coupé, cui si aggiungono i dettagli sviluppati specificatamente per la cabrio. La capote ad azionamento automatico è dotata di cristallo posteriore integrato, e di una struttura con elementi in magnesio che ne tendono la superficie impedendole di gonfiarsi alle alte velocità. È possibile aprire e chiudere la capote a velocità fino a 50 km/h. Per la prima volta sulla 911 Cabriolet è disponibile il PASM. Le molle sono dunque più rigide e più corte, le barre stabilizzatrici anteriori e posteriori risultano anch'esse più rigide e il telaio nel suo complesso è stato ribassato di dieci millimetri. La Cabriolet ha un profilo più largo, più disinvolto e possente del modello precedente. L'asse posteriore è più largo di 44 millimetri. Gli interni sono contraddistinti dalle linee dritte e pulite del cruscotto con strumentazione incassata. La Cabriolet è dotata della funzione Wet Mode di serie che rileva la presenza di acqua sul fondo stradale, predispone i dispositivi di controllo e allerta il conducente, che può impostare la vettura per privilegiare la sicurezza azionando un tasto o utilizzando la levetta di selezione modalità sul volante. Il sistema di allerta e di assistenza alla frenata con telecamera, anch'esso di serie, rileva l'eventuale rischio di collisione con veicoli, pedoni e ciclisti e avvia all'occorrenza una procedura di allerta o di frenata d'emergenza. L'allestimento di serie è completato da un dispositivo di assistenza al parcheggio con telecamera per visione posteriore.

http://listino.motori24.ilsole24ore.com/auto-prezzi/porsche/911-cabriolet-2019/