Porsche 911, la coupè più venduta in Italia nel 2020

Si parla di un centinaio di pezzi a giugno e di quasi 400 nei primi sei mesi dell'anno, a dimostrazione che di coupè in Italia se ne vendono sempre, a patto che si tratti di vetture d'alto bordo, di quelle come la Porsche 911 con pochi rivali che ne possono mettere in discussione la leadership. E in effetti in classifica ci sono modelli come la Mercedes E o la Bmw Serie 2. Da segnalare sempre dello stesso brand, le 27 unità vendute giugno dalla berlina-coupè elettrica Taycan per complessive 96 unità in pochi mesi di presenza sul mercato. Più o meno le unità immatricolate da sua maestà la Ferrari 488.