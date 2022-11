Porsche 911 Dakar progettate per l'off-road

La 911 Dakar non è uno modelli destinati a produzione di massa, visto che ne verranno prodotte soltanto 2.500 unità. Più alta di 50 mm, rispetto allo standard dell'iconica Porsche e si può si alzare ancora di 30 mm sia all'anteriore che dietro, ma perché propone un look davvero personale. Sia per i passaruota allargati e protetti, per i cerchi ispirati ai mitici Fuchs o per i pneumatici dedicati, si tratta di Pirelli Skorpion All Terrain o per le protezioni d'acciaio o il cofano in carbonio della GT3 e l'ala posteriore fissa in carbonio. In vendita al prezzo di 230.990 euro.

