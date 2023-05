Se il superbollo venisse abolito, i proprietari della Porsche 911 Turbo S potrebbero risparmiare 5.860 euro anno, a cui aggiungere i 1.721 euro di bollo. Con una carrozzeria molto più muscolosa, l’ottava generazione della 911 si distingue per lo stile senza tempo ma estremamente moderno. La nuova generazione di motori turbo flat-six è stata ulteriormente sviluppata ed è più potente che mai grazie alla nuova disposizione dei turbocompressori e del sistema di raffreddamento dell'aria di sovralimentazione. La potenza del motore viene convogliata dalla nuovissima trasmissione a doppia frizione a otto velocità. Tra le novità spiccano la modalità Porsche Wet che rende ancora più sicura la guida sulle strade bagnate, il Night Vision Assist con termocamera, e una connettività completa. Il PCM di serie, che utilizza la swarm intelligence comprende il navigatore online e il sistema Porsche Connect Plus. Le maniglie elettriche a scomparsa sono integrate a filo nelle portiere. Il posteriore è dominato dallo spoiler a regolazione variabile, più largo, e dalla barra luminosa continua. Nella presa d'aria è stata integrata la terza luce di frenata, posizionata al centro. Dato che rimane nascosta quando lo spoiler posteriore raggiunge la massima estensione, è stata inserita una seconda luce di frenata nello spoiler stesso.

Nel dettaglio la versione selezionata è la Porsche 911 Turbo S, lunga 454 cm, larga 190 cm, alta 130 cm con un bagagliaio da 128 a 264 litri. Nella versione Turbo S è spinta dal motore a benzina di 3.745 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 478 kW (650 CV) ed una coppia massima di 800 Nm a 2.500 giri/min. La trazione è posteriore. Il serbatoio ha una capienza di 67 litri. Le emissioni di CO2 sono di 271 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 2,7 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 330 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.715 kg.



