Porsche 963, l'Hypercar ibrida a trazione posteriore

La 963 è la Porsche che grazie alla convergenza del regolamento tecnico tra Imsa e Wec può gareggiare in entrambi i campionati per la vittoria assoluta, è un prototipo di classe Le Mans Daytona Hybrid. Di conseguenza il team in gara è cogestito anche da Penske Motorsport. Il telaio è realizzato dall'azienda canadese Multimatic, sulla base tecnica dei prototipi Lmp2, partner di Porsche nel progetto. Altri partner sono Bosch, Williams Advanced Engineering e Xtrac che contribuiscono alla realizzazione delle componenti ibride. Il motore è un powertrain basato su un’unità V8 biturbo da 4,6 litri sviluppata tenendo come punto di partenza quello ad alte prestazioni della Porsche 918 Spyder ibrida. La vettura, come da regolamento, ha una potenza di 500 kW l'equivalente di 680 cavalli. Lo sviluppo è stato concluso in ben 7.889 km



