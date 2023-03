La versione Coupé del suv Porsche di terza generazione è dotata di tutte le caratteristiche tecniche dell’attuale Cayenne ma si distingue per la linea più dinamica e per una serie di novità che la rendono più innovativa, atletica ed emozionale. Tra queste la linea più affilata che termina in una sezione posteriore assolutamente distintiva, lo spoiler posteriore attivo, il sedile posteriore caratterizzato da due posti separati e due diverse tipologie di tetto. Quello di serie è un tetto fisso panoramico in vetro, mentre un tetto in carbonio è disponibile come optional. La Coupé è dotata di serie di un sedile posteriore con due posti separati e può quindi accogliere fino a quattro persone. In alternativa si possono ordinare i sedili posteriori “Confort” senza costi aggiuntivi per ospitare fino a cinque passeggeri. Gli equipaggiamenti di serie include il servosterzo Power Steering Plus sensibile alle variazioni di velocità, i cerchi in lega da 20”, il dispositivo Park Assist anteriore e posteriore con retrocamera, il sistema Porsche di regolazione elettronica degli ammortizzatori Pasm e il pacchetto Sport Chrono.

Nel dettaglio la versione selezionata è la Porsche Cayenne Coupé Turbo S E-Hybrid Coupé, lunga 494 cm, larga 199 cm, alta 165 cm con un bagagliaio da 598 a 1.513 litri. Nella versione Turbo S E-Hybdrid Coupé costa 189.970 euro con motorizzazione ibrida plug in di 3.996 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 500 kW/680 cavalli ed una coppia massima di 900 Nm a 1.500 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 90 litri. Le emissioni di CO2 sono di 90 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,8 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 295 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.535 kg. Per saperne di più clicca sul listino