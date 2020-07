Porsche City Life, a Milano il nuovo store Porsche apre all'interno di CityLife a Milano un nuovo store con un concetto innovativo nel rapporto tra casa e cliente di Simonluca Pini

(Getty Images for Porsche Italia)

Nessuna porta all'ingresso, la possibilità di conoscere il mondo Porsche e salire sui modelli in esposizione in totale libertà. Il nuovo concept store Porsche@CityLife inaugurato a Milano all'interno di CityLife Shopping District, è uno spazio pensato per offrire ai visitatori un'esperienza di marca nuova.

Non si tratta però di una concessionaria o di un car display: nessun venditore con l'obiettivo di vendere automobili ma esclusivamente personale a disposizione solo se si desidera approfondire dettagli o essere guidati tra i diversi servizi offerti come la possibilità di conoscere i modelli disponibili su tutta la rete italiana.

Porsche@CityLife è uno spazio libero, in cui è il visitatore a scegliere la propria esperienza, che sia semplice curiosità sul mondo Porsche o ricerca di informazioni per l'acquisto di una vettura. A immergere gli ospiti nell'esperienza Porsche una serie di maxischermi che proiettano video dalla storia ai nuovi modelli di gamma, passando per il motorsport. Ad accogliere i visitatori sono gli “Angels”, giovani provenienti dal mondo della moda, del design, e dell'ospitalità e accomunati da un grande entusiasmo per la marca, che saranno a disposizione solo se si desidera approfondire dettagli o essere guidati tra i diversi servizi offerti. “Con Porsche@CityLife - spiega Pietro Innocenti, Amministratore Delegato della filiale italiana della casa tedesca - vogliamo presentarci a un nuovo profilo di persone, che non per forza ha confidenza con il mondo automotive e i nostri prodotti, ma è attratto da aspetti quali il design, la tecnologia e la sostenibilità. Sempre più spesso i nostri clienti entrano in contatto con il nostro marchio attraverso il web”.

Accesso anche da remoto

Grazie alla sua natura tecnologica, è un luogo sempre accessibile anche da remoto. I visitatori che lo desiderano possono infatti accedere allo store anche dal divano di casa attraverso la piattaforma digitale www.porschecitylife.it e consultare tutti i servizi disponibili, dal Configuratore al Leasing Calculator passando per il mondo E-Performance e i Corsi di guida.