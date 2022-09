Porsche, la domanda per l’Ipo decolla e supera subito l’offerta

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Ipo di Porsche parte con il piede giusto. Volkswagen, secondo i dati di Bloomberg, ha già raccolto richieste degli investitori più che sufficienti per coprire i 9,4 miliardi di euro dell’offerta pubblica iniziale del suo produttore di auto sportive. Il portafoglio ordini, aperto solo martedì mattina, è stato coperto più volte in tutta la fascia di prezzo da 76,50 euro a 82,50 euro. Quattro investitori fondamentali - Qatar Investment Authority, il fondo sovrano norvegese, T. Rowe Price e ADQ - si sono impegnati per 3,7 miliardi di euro.



Il ricavato totale della vendita sarà di 18,1-19,5 miliardi di euro, un ammontare che dovrebbe aiutare il gruppo Volkswagen a finanziare la sua campagna di elettrificazione, oltre 80 miliardi entro il 2026.

La quotazione dovrebbe aver luogo il 29 settembre alla Borsa di Francoforte. Il periodo di sottoscrizione per investitori privati ​​e istituzionali è iniziato oggi e durerà fino al 28 settembre, con azioni offerte a investitori privati ​​in Germania, Austria, Svizzera, Francia, Italia e Spagna.



La fascia di prezzo è stata ben accolta dal mercato con una buona ampiezza della domanda globale negli Stati Uniti, in Europa e in Asia, ha affermato una fonte vicina all’Ipo.