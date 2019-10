Porsche Festival 2019, il programma del weekend a Misano di Simonluca Pini

L’autodromo di Misano è pronto ad accogliere il Porsche Festival 2019, arrivato alla quinta edizione e tappa obbligatoria per tutti gli appassionati del marchio di Zuffenhausen. Come da tradizione saranno presenti un lungo elenco di attività, dalla possibilità di scendere in pista con la propria Porsche o vedere dal vivo per la prima volta in Italia l’elettrica Taycan. Anche nel 2019 il Porsche Festival si conferma un evento non solo per gli appassionati e i possessori di Porsche ma per tutti coloro che vogliono trascorrere un weekend all’insegna della sportività e del divertimento insieme ad amici e familiari. Le giornate di sabato 5 e domenica 6 ottobre culmineranno con le due parate, dove centinaia di modelli presenti e i loro proprietari allineati sul rettilineo proveranno a battere il record di macchine presenti in pista stabilito al Mugello al Porsche Festival 2018.

Porsche Festival 2019, dalla pista al FAI

Gli oltre 4 km del circuito di Misano saranno a disposizione di tutti coloro che hanno prenotato uno o più pacchetti dedicati alle attività in pista sul sito del Porsche Festival, pensati per offrire esclusive esperienze di guida al volante della propria Porsche o a bordo di una vettura della Porsche Experience oppure al fianco di un pilota professionista per un Hot Lap a bordo di una 911 GT3 Cup. Non solo auto e prestazioni ma anche cultura e conoscenza del territorio, grazie al Fondo Ambiente Italiano (FAI) che offrirà visite organizzate alla galleria d’arte moderna e contemporanea di Villa Franceschi. È possibile consultare il programma completo e acquistare un’attività sul sito del Porsche Festival 2019 https://porschefestival.porscheitalia.com/ita/ o su www.vivaticket.it fino ad esaurimento .

Porsche Carrera Cup Italia, al Festival si corre in notturna

Novità anche per quanto riguarda la Porsche Carrera Cup Italia che, per la prima volta, sarà corsa anche in notturna. Il monomarca tricolore sta vivendo una stagione decisamente combattuta e Misano, penultimo round stagionale, rappresenta un appuntamento fondamentale per le sorti della classifica. Le due gare in programma con previste 25 911 GT3 Cup segneranno l'esordio nella serie della voce della F1 di Sky Carlo Vanzini. Il commentatore televisivo dei Gran Premi sarà al volante di una 911 GT3 Cup proprio in livrea Sky, la tv ufficiale della Carrera Cup Italia che da Misano trasmetterà in diretta gara 1 sabato sera su Sky Sport Arena (ore 19.50) e gara 2 domenica su Cielo e ancora Sky Sport Arena (ore 12.25).

Porsche Festival, le attività nel paddock

Spettacolo anche nel paddock, con aree rappresentative dell’intero universo Porsche: dall’Area Classicalla Smart Mobility, che offrirà uno sguardo sul futuro in termini di vetture, energia e connettività, passando per la Formula E con una riproduzione della Porsche 99X Electric che gareggerà nel campionato 2019-2020. E poi ancora l’Area Porsche Club e quelle dedicate agli sport come l’Area Sci Clube Green Club, Porsche On Board e l’Area Games e Simulatori a disposizione degli amanti del virtuale. Tanto divertimento anche per i più piccoli con l’AreaYoung Drivers, dove potranno gareggiare a bordo di macchinine a due pedali in un mini circuito dedicato, e l’Area Kids, dove verranno proiettate in anteprima alcune scene del nuovo film d’animazione “Playmobil: The Movie”, in uscita il 31 dicembre nelle sale cinematografiche italiane.

Q8 Hi Perform al Porsche Festival 2019

Partner principale del Porsche Festival Q8 Hi Perform, che conferma il suo impegno al fianco di Porsche Italia in un weekend carico di iniziative, sport e divertimento interamente dedicato agli appassionati della storica casa automobilistica e del mondo dei motori. “Il Porsche Festival è una vetrina prestigiosa, un momento molto importante per la stagione motoristica italiana. Essere il main partner e vivere questa manifestazione da protagonisti al fianco di Porsche Italia è motivo di grande orgoglio” ha dichiarato Gherardo Bisi, Direttore Marketing di Kuwait Petroleum Italia. “Nel mese di ottobre, inoltre, si inaugura per noi una nuova stagione densa di novità, interamente focalizzate sui nostri clienti, che interesseranno il programma loyalty. Tra le principali novità uno status premium, che offrirà ai nostri clienti più affezionati esclusivi vantaggi, e il lancio del nuovo catalogo StarQ8” ha concluso Bisi. Nello spazio dedicato Q8 sarà possibile ricevere informazioni sulle attività di loyalty e sulle fuel cards dedicate al segmento business e godere di alcune indimenticabili esperienze all’insegna della performance. Tra queste, la possibilità di partecipare a gare di go-kart e, dopo il successo dello scorso anno, la salita in mongolfiera, per godersi dall’alto lo spettacolo del Porsche Festival.