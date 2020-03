Porsche investe nell'elettrificazione: 2.000 colonnine di ricarica in 20 Paesi Non solo automobili. Ma anche stazioni di ricarica. Porsche sta investendo nella costruzione di un'infrastruttura di ricarica “Destination Charging” in grado di rispondere alle esigenze dei clienti.

1' di lettura

Porsche sta investendo nella creazione di una rete di ricarica globale. Il programma “Porsche Destination Charging” prevede un totale di 1.035 stazioni di ricarica AC in circa 20 paesi, ai quali farà seguito l'installazione di altri 900 punti entro la fine di quest'anno. I punti di ricarica si trovano in zone di passaggio, come hotel, aeroporti, musei, centri commerciali, club sportivi e porti turistici dai quali i clienti della Taycan o dei modelli ibridi Plug-In Porsche possono caricare i veicoli gratuitamente. «Grazie a Porsche Destination Charging stiamo raggiungendo posizioni particolarmente popolari per la nostra rete di ricarica. Entro la fine del 2020 miriamo a fornire un totale di 2.000 punti» ha dichiarato Martin Urschel, vicepresidente vendite e operazioni Smart Mobility di Porsche.

I siti di ricarica saranno disponibili in tutti i mercati nei quali Porsche vende modelli ibridi Plug-In o completamente elettrici. In Europa l'offerta si estende dalla Germania alla Spagna, Italia, Benelux e ad alcuni mercati del continente orientale. “Porsche Destination Charging” stabilirà una fitta rete di stazioni anche in altri paesi come il Brasile.