Porsche, Italia terzo mercato in Europa e investimenti per 85 milioni di euro Il 2020 si è chiuso con 5.815 vetture consegnate. Confermata l'inaugurazione del Pec di Franciacorta di Simonluca Pini

La pandemia di Covid-19 ha causato grandi cambiamenti, sia economici ma soprattutto sociali. Per questo motivo le aziende hanno cercato di contenere il calo del mercato e al tempo stesso fornire il proprio supporto al territorio, come successo nel caso di Porsche Italia. Diretta dall'amministratore delegato Pietro Innocenti, la filiale italiana ha chiuso il 2020 al terzo posto come vendite in Europa e al tempo stesso con quasi un milione e mezzo di euro devoluto in beneficenza. A questo si aggiunge una crescita dell'indotto economico sempre maggiore. Oltre ai 26 milioni di euro per la realizzazione dell'Experience Center, ingenti investimenti sono stati dedicati all'espansione dell'infrastruttura di ricarica, l'ammodernamento dei Centri Porsche e della sede di Padova, ma anche del Nardò Technical Center, per un totale di circa 85 milioni di euro nel biennio 2020-2021.

Porsche, auto più vendute nel 2020

Dal punto di vista commerciale, Porsche ha contenuto gli effetti della pandemia consegnando a livello globale un totale di 272.162 vetture, mantenendo stabile il risultato raggiunto lo scorso anno (-3% rispetto al 2019). A fronte di un mercato italiano che ha chiuso il 2020 con un calo del 28%, la filiale italiana del marchio di Stoccarda ha consegnato nel 2020 5.815 consegne segnando così un 13% in meno rispetto al record dell'anno precedente. La classifica dei modelli più venduti vede la Macan sul gradino più alto del podio con 2.195 esemplari, seguita da Cayenne(1.391) e 911 (1.213). Quarta posizione per l'elettrica Taycan 372 consegne davanti a 718 e Panamera che totalizzano rispettivamente 371 e 273 vetture consegnate. Il debutto di Taycan in concessionaria ha coinciso con il difficile periodo di lockdown, ma grazie al supporto della rete di vendita è riuscita ad essere il quarto modello Porsche più apprezzato in Italia. Nel 2021, oltre all'arrivo della nuova versione a trazione posteriore, la Taycan debutterà anche in versione Cross Turismo offrendo così un maggiore spazio di carico e una maggiore funzionalità di bordo.



Porsche Destination Charging, 280 punti di ricarica in Italia

Il successo delle auto elettriche è legato a doppio filo allo sviluppo delle infrastrutture di ricarica. Per questo motivo che Porsche Italia ha iniziato già nel 2019 con l'elettrificazione dei Centri Porsche, che entro giugno 2021 saranno dotati di stazioni di ricarica ultra rapida fino a 350 kW. A questo si aggiunge l'operazione “Porsche Destination Charging”, che ha visto l'installazione di oltre 280 punti di ricarica presso destinazioni prestigiose frequentate dai clienti Porsche (che saranno oltre 350 a fine 2021) e l'offerta di soluzioni su misura del cliente per la ricarica domestica.

Porsche e Q8, ricarica ultrafastIn occasione dell'incontro annuale con la stampa, trasmessa in modalità live streaming, Porsche Italia ha confermato il proprio impegno per favorire la diffusione della mobilità elettrica su larga scala annunciando un importante accordo con Q8, che prevede la realizzazione di stazioni di ricarica ultrafast in 20 aree di sevizio Q8 di tutta Italia entro la fine del 2021. I clienti di Porsche potranno quindi ricaricare la propria Taycan all'80% in soli 22,5 minuti grazie alla tecnologia High Power Charging (Hpc) da 300 kW, potendo inoltre godere di un connettore di ricarica e relativo parcheggio riservati. Cresce l'onlineOltre all'apertura del concept store “Porsche@CityLife” presso l'omonimo quartiere milanese, lo scorso novembre è stato lanciato il canale di vendita online che, soltanto nell'ultimo trimestre dell'anno, ha rappresentato il 4% delle vendite totali. L'online car sales ha inoltre permesso alla filiale italiana di intercettare un ampio volume di nuovi clienti: dall'inaugurazione della piattaforma a oggi, il 45% di tutti gli acquirenti online sono infatti nuovi clienti per il marchio. Le auto usate sono particolarmente apprezzate e rappresentano oltre il 90% del totale, con la 911 che si guadagna il titolo di modello più richiesto dal pubblico.

Porsche Experience Center Franciacorta

Nel primo semestre di quest'anno, si concluderanno i lavori del Porsche Experience Center (Pec) Franciacorta, il più grande degli otto esistenti al mondo. Un progetto che resterà nella storia di Porsche Italia, dove clienti e appassionati potranno vivere la passione per il marchio di Zuffenhausen a 360 gradi. Come confermato dallo stesso Innocenti a domanda diretta de il Sole 24 Ore, la prossima edizione del Porsche Festival si terrà proprio al Porsche Experience Center, naturalmente quando le norme sanitarie anti Covid lo permetteranno.

Porsche, collaborazione con Protezione Civile e Caritas



Il 2020 verrà ricordato anche per il aiuto fornito dalle aziende verso la popolazione. Nel caso di Porsche si è tradotto negli aiuti alla Protezione Civile (155.000 euro nella prima fase del contagio) fino a all'iniziativa “Uniti per Ripartire”. Realizzata in cooperazione con Caritas, ha fornito supporto alle categorie più colpite dalla crisi economica derivante dal Covid-19. Come? Devolvendo denaro per ogni auto venduta. Infatti per ogni Porsche consegnata dall'1 giugno al 10 agosto al cliente finale, tutti i 30 Centri Porsche d'Italia hanno devoluto alla Caritas di competenza della propria zona una somma che, a scelta del cliente, è stata destinata a combattere la povertà alimentare o la povertà educativa. L'importo, raddoppiato dall'intervento di Porsche Italia, ha permesso di raccogliere 1.3 milioni di euro che sono stati impiegati per fornire aiuti concreti a 5.140 giovani in età scolare e a 31.500 famiglie bisognose.