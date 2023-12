Si avvicina Il debutto della Porsche Macan elettrica. Pronta ad essere svelata in veste definitiva nel corso del 2024, la variante elettrica del suv più venduto di Stoccarda mostra qualche dettaglio in più a partire dall’autonomia attesa sul modello di serie. Realizzata sulla piattaforma modulale PPE, sviluppata in collaborazione con Audi e pronta ad essere utilizzata sull’alta gamma elettrica del Gruppo Volkswagen, presenta un’architettura a 800 Volt e sarà disponibile esclusivamente in versione a trazione integrale.

Per ora nessuna informazione precisa ma la PorscheMacan Turbo elettrica avrà una potenza superiore ai 600 cavalli e oltre 1000 nm di coppia massima