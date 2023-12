Porsche Macan, stop alle vendite della versione termica dal 2024 stop: non rispetta le norme ue sulla cybersecurity

Ascolta la versione audio dell'articolo

Porsche intendeva estendere il ciclo di vita dell’attuale Macan con motore a benzina offrendola ancora per qualche anno insieme alla nuova variante a batteria della Maca n in arrivo. Sfortunatamente ciò non è possibile almeno nell’Unione Europea, poiché secondo quanto riferito dalla stessa Porsche dovrà interrompere la produzione del suv alimentato a benzina nel 2024 perché non rispetta le nuove normative introdotte dalla UE sulla sicurezza informatica.

La Macan termica è stata sviluppata troppo tempo prima

La prima generazione della Porsche Macan è stata lanciata nel 2014 e, nonostante abbia ricevuto due restyling consecutivi nel 2019 e nel 2021, non sarà conforme alle rigide norme di sicurezza informatica dell’Unione Europea che entreranno in vigore dal 1° luglio 2024. La Macan che anche quest’anno è la Porsche più venduta nel Vecchio Continente, infatti, è stata sviluppato molto tempo prima che i requisiti UE decisamente più rigidi fossero ancora delineati.

In futuro i sistemi di gestione dovranno essere certificati

La stessa Porsche ha confermato la notizia affermando che la Macan cesserà le vendite nell’UE nella primavera del 2024, spiegato che gli aggiornamenti necessari per renderla conforme alle nuove regole sono stati ritenuti troppo complessi e costosi. Infatti l’attuazione della direttiva non richiede solo adeguamenti tecnici alle centraline, ma modifica radicalmente i processi nella fase di sviluppo. In futuro i sistemi di gestione dovranno essere certificati.

Le norme UE sono a protezione di potenziali attacchi hacker

L’obiettivo delle nuove normative sulla sicurezza informatica dell’Unione Europea è di proteggere le architetture elettroniche dei veicoli da potenziali attacchi hacker. Altri modelli del gruppo Vw interessati dal cambiamento sono la VW e-Up, l’Audi TT e l’Audi R8 che sono già state eliminate dalle rispettive gamme, oltre al VW Transporter T6.1, che non a caso sarà sostituito nei prossimi mesi da un veicolo commerciale leggero derivato dal Ford Transit.

In vendita in Nord America almeno fino al 2026

Nonostante l’mminente uscita dal mercato dei Paesi UE, Porsche continuerà a produrre e vendere la Macan con motore termico a benzina in altri mercati in tutto il mondo, incluso il Nord America almeno fino al 2026, quando il destino del modello termico sarà deciso. La produzione della Macan termica, dunque, continuerà a svolgersi nella fabbrica di Lipsia, in Germania, la stessa della Panamera, dove dal 2024 verrà prodotto anche il modello completamente elettrico.