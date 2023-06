Porsche Mission X: ecco la concept car elettrica che anticipa il futuro a zero emissioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mission X è una sorta di faro tecnologico. Una concept car presentata in una data speciale per il marchio: l'8 giugno, proprio quando 75 anni fa la 356 Roadster “No. 1” divenne la prima automobile a marchio Porsche a ricevere l’autorizzazione a circolare. Fu in quell’occasione che nacque il Brand di auto sportive oggi noto in tutto il mondo.

Mission X: lo stato dell'arte delle prestazioni Porsche

La concept car Mission X rappresenta l’apice delle prestazioni e del lusso moderno. Al contempo, la sua forma scolpita e le sue curve muscolari dimostrano che le hypercar non devono necessariamente avere un aspetto aggressivo.

Il marchio Porsche è solito presentare modelli dirompenti per il momento storico: la Porsche 959 (1985), la Carrera GT (2003) e la 918 Spyder (2013) sono stati modelli di riferimento nel mondo delle auto supersportive. E ciò li rende i precursori concettuali della Mission X.

Mission X: ecco com'è

La carrozzeria dal profilo basso e allungato, alta meno di 1,2 metri, è rifinita in Rocket Metallic, un’elegante tinta studiata appositamente per questo prototipo. Sotto la linea di cintura si notano elementi estetici con finitura a trama di carbonio verniciati con finitura satinata risultando quindi lievemente colorati, ma con una struttura materica sempre riconoscibile.

Le dimensioni sono da hypercar relativamente compatta: lunga circa 4,5 metri e larga due. Grazie a un passo di 2,73 metri, ha le stesse dimensioni della Carrera GT e della 918 Spyder. A fini aerodinamici, il prototipo monta pneumatici di dimensioni miste, con cerchi da 20 pollici all’anteriore e da 21 pollici al posteriore. Inoltre, le ruote del prototipo sono caratterizzate da dettagli elaborati: l’asse posteriore è provvisto di lamelle aerodinamiche quasi trasparenti, progettate come turbine per migliorare il raffreddamento dei freni.

Una cupola in vetro leggerissimo con un esoscheletro in plastica rinforzata con fibra di carbonio abbraccia entrambi gli occupanti. Le porte in stile Le Mans sono fissate al montante A e al tetto e si aprono in avanti e verso l’alto. Questo tipo di portiere era già stato utilizzato sulla leggendaria Porsche 917 da competizione.

All'anteriore cattura l'attenzione anche la firma luminosa: i designer hanno reinterpretato la caratteristica grafica a quattro punti di Porsche.

Un dettaglio particolare è lo stemma Porsche aggiornato, che fa il suo debutto sulla Mission X. Pregiato metallo spazzolato, una struttura tridimensionale a nido d’ape, un cavallo araldico dal profilo rivisitato e una tonalità di oro più tenue.



Interni asimmetrici: centralità del pilota

La centralità del conducente è evidenziata dall’asimmetria degli interni e dallo schema cromatico, che è diverso per i due sedili. Tranne che per le sezioni in pelle in tonalità Marrone Andalusia, il sedile del conducente è Grigio Kalahari e crea un'area monocolore insieme alla console centrale e al cruscotto. Il sedile del passeggero è invece nella tonalità a contrasto Marrone Andalusia. Oltre ai gusci dei sedili e alle cinture di sicurezza a sei punti integrate nella monoscocca, altri elementi di analogia con il motorsport sono rappresentati dal volante aperto, che è dotato di selettori di modalità e levette di selezione delle marce.

Nell'abitacolo è presente anche orologi concepiti per l’uso in pista e nei rally e possono visualizzare, tra le altre informazioni, i tempi sul giro o i dati vitali del pilota.

Infine, a bordo sono presenti più telecamere che iniziano a registrare non appena il conducente preme il pulsante di registrazione sul controller multifunzione.