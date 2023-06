Porsche, a Nardò la nuova divisione per lo sviluppo del software

Ascolta la versione audio dell'articolo

Funzioni di guida altamente automatizzata, comunicazione veicolo-veicolo e veicolo-infrastruttura e soluzioni di connettività. E’ per lo sviluppo di questo tipo di funzioni tecnologiche delle autovetture del futuro che il Nardò Technical Center (Ntc) - il centro prove salentino di proprietà Porsche gestito dal 2012 da Porsche Engineering Group GmbH - ha varato, a Lecce, una nuova divisione per lo sviluppo del software per veicoli intelligenti e connessi.

Con questa divisione - in cui saranno assunti ingegneri informatici, architetti del software, sviluppatori e laureati in informatica - il centro prove salentino, rafforza il proprio posizionamento come partner tecnologico per lo sviluppo integrato e il collaudo dei veicoli del futuro. Il ruolo delle tecnologie digitali è infatti sempre più centrale nel futuro dell’industria automobilistica e questa divisione ha proprio “il compito - spiega Antonio Gratis, dg di Ntc - di sviluppare e testare questo tipo di funzioni per i nostri clienti direttamente a Nardò”. Il centro prove -che offre servizi di ingegneria all'avanguardia per il collaudo dei veicoli di oltre 90 case automobilistiche nel mondo - diventa così un polo tecnologico integrato, strettamente interconnesso alle attività di sviluppo e validazione software di Porsche Engineering.

La scelta di Lecce non è casuale. Nel capoluogo salentino c’è un’ampia rete di centri di formazione, l’università del Salento, molti partner e la prossimità alle piste di prova di Nardò dove gli esperti di software e gli ingegneri della nuova divisione potranno far testare, in tempo reale, le soluzioni tecnologiche avanzate individuate, test facilitati anche dalla rete 5G recentemente installata. A dicembre scorso infatti Porsche Engineering e Vodafone Business hanno realizzato nel centro la prima rete privata 5G ibrida (Mobile Private Network - MPN) d’Europa per consentire ai clienti la trasmissione di dati in tempo reale, la banda larga e la bassa latenza, oltre che una maggiore sicurezza e affidabilità. La divisione software e l’infrastruttura di comunicazione confermano il peso strategico del centro prove che conta oltre 20 piste, impianti di prova distribuiti su una superficie di oltre 700 ettari, più di 185 dipendenti, ed un anello ad alta velocità unico al mondo con una lunghezza di 12,6 chilometri, consentendo di testare i veicoli in condizioni estreme.