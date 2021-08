Porsche Panamera - 23 esemplari

Panamera si presenta con una linea più sportiva e vicina alle forme della 911 grazie anche alla linea del tetto abbassata di 20 mm nella sezione posteriore, al disegno di montante e lunotto rivisti, ai nuovi cerchi in lega, alle prese d'aria, all’alettone attivo posteriore, finanche agli elementi squadrati per il design degli scarichi della versione Turbo. Leggermente più lunga della generazione precedente (5,049 metri), la sportiva tedesca non sacrifica però nulla in tema di spaziosità alle forme più sportive, con una capienza del bagagliaio tra 495 e 1.304 litri. Il Porsche Advanced Cockpit mantiene l'impostazione del tunnel centrale alto, ma riduce al minimo i comandi fisici, sostituiti da superfici touch. Nella console centrale è stato integrato inoltre un display touch da 12,3 pollici del rinnovato Porsche Communication Management e il sistema integra anche il Porsche Connect. La nuova Panamera è stata rinnovata anche a livello motoristico con prestazioni migliorate a fronte di una riduzione di oltre il 10% delle emissioni di CO2.



