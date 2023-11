Porsche Panamera, tutto quello che c’è da sapere sulla terza generazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Più connessa, prestazionale ed elettrificata. La terza generazione di Panamera resta simile al passato esteriormente ma porta su strada un lungo elenco di novità a partire dalle versioni plug-in hybrid in grado di percorrere fino 90 chilometri in modalità completamente elettrica. Costruita nello stabilimento tedesco di Lipsia e attesa su strada entro la primavera 2024, punta a garantire un piacere di guida da vera Porsche grazie alle nuove sospensioni Active Ride.

Porsche Panamera 2024, dimensioni e stile

Costruita nello stabilimento di Lipsia, la terza generazione di Panamera è lunga 5.052 mm (+ 15 cm per la versione Executive), larga 1.937 mm e alta 1.423 mm. Esteticamente le principali novità arrivano da dettagli come la nuova griglia anteriore, cofano inedito la linea dei finestrini ridisegnata e zona posteriore rivista. La Turbo e-Hybrid si distingue esternamente per il sotto-paraurti posteriore con elementi diffusori verniciati e per sotto-paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria. Sono inoltre presenti terminali di scarico cromati di colore bronzo scuro e cerchi mono-dado opzionali, che possono essere montati anche sugli altri modelli. La tinta Turbonite, esclusiva per il modello Turbo, è utilizzata a contrasto per i profili dei finestrini laterali e per il logo Turbo sul portellone posteriore, oltre che per lo stemma Porsche sul cofano, sulle ruote e sul volante.

Porsche Panamera, interni e connettività

Salendo a bordo della terza generazione si viene accolti da una plancia rinnovata. Tra le principali novità arriva la leva del cambio direttamente a destra del volante e non più sul tunnel centrale. Anche il selettore di modalità per i programmi di guida Normal, Sport e Sport Plus e le levette di controllo dei sistemi di assistenza sono posizionati sul volante. Al display curvo della strumentazione di 12,6” si aggiungono due schermi touch di cui uno di fronte al passeggero da 10,9”, entrambi utilizzabili per la gestione del sistema multimediale migliorato nella connettività. Infatti, per effettuare il login con il proprio Porsche ID personale, basterà fotografare con il proprio smartphone un codice QR visualizzato nel sistema di bordo. Apple CarPlay e Android Auto consentono di collegare i dati dello smartphone e della vettura per migliorarne la fruibilità. L’integrazione in Apple CarPlay delle funzioni del veicolo contenute nell’app MyPorsche consente di ottimizzare il funzionamento delle funzioni digitali e di avere una visione d’insieme più chiara. Funzioni come il climatizzatore, il massaggio dei sedili e l’illuminazione diffusa possono essere regolate direttamente tramite Apple CarPlay o l’assistente vocale Siri.

Nuova Porsche Panamera, motorizzazioni

La gamma partirà dalle versioni Panamera e Panamera 4, spinte dal V6 turbo da 2,9 litri ora da 353 cavalli (+23 cv) e 500 Nm (+50) di coppia Lo 0/100 km/h scende a 5,2” e la velocità massima sale a 272 km/h (4,8 secondi e 270 km/h per la 4x4). Arrivano anche quattro versioni e-Hybrid, con al vertice la Turbo e-Hybrid da 680 cv in grado di raggiungere i 315 km/h di velocità massima e scattare da 0 a 100 km/h in 3,2”, percorre fino 90 chilometri in elettrico grazie alla batteria da 25.9 kWh. Un nuovo caricabatterie in corrente alternata da 11 kW riduce il tempo di ricarica a 2 ore e 39 minuti. Porsche ha integrato il motore elettrico nell’alloggiamento del cambio a doppia frizione PDK a otto velocità, ampiamente rinnovato. L’assenza di un alloggiamento separato per il motore elettrico consente di risparmiare circa cinque chilogrammi. L’integrazione dell’unità nel circuito dell’olio del cambio ottimizza inoltre il bilancio termico dell’unità di azionamento elettrico e consente una maggiore erogazione continua di potenza da parte del motore elettrico.

Nuova Panamera, piacere di guida

Sul fronte piacere di guida arrivano di serie le sospensioni pneumatiche a doppia camera e doppia valvola associate al sistema Pasm di regolazione elettronica degli ammortizzatori. La tecnologia a doppia valvola separa le fasi di estensione e compressione del sistema di controllo dell’ammortizzatore e garantisce quindi una forbice ancora più ampia tra l’assetto confort e quello sportivo: il sistema ammortizza sensibilmente gli impatti dovuti ai giunti trasversali e al fondo stradale, garantendo allo stesso tempo una maggiore stabilità della scocca nelle situazioni di guida dinamica. Grazie al sistema opzionale di trazione integrale, la maneggevolezza dell’auto può essere ulteriormente migliorata. In aggiunta, per le versioni E-Hybrid è disponibile su richiesta il sistema di sospensioni attive Active Ride. Questo sistema si basa su ammortizzatori attivi di nuova concezione, anch’essi con tecnologia a doppia valvola, ciascuno dei quali è collegato a una pompa idraulica azionata elettricamente. Questa crea un flusso volumetrico nell’ammortizzatore in funzione della necessità e può quindi generare forze tra la carrozzeria e le ruote in modo rapido, preciso e mirato, che controbilanciano e compensano quasi del tutto le forze risultanti dalle sollecitazioni della strada. Questa tecnologia è integrata da un sistema di sospensioni pneumatiche monocamera dal peso ridotto. Il telaio mantiene la scocca della Panamera sempre in posizione orizzontale, anche durante le manovre dinamiche di frenata, sterzata e accelerazione. Se si attiva la modalità corrispondente, le sospensioni possono sovracompensare la tendenza al beccheggio e al rollio e ridurre così le forze di accelerazione esercitate sugli occupanti.