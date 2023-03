Porsche prepara un super suv per sfidare la Ferrari Purosangue

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Porsche nell’annunciare dei risultati record del 2022 ha anche anticipato l’arrivo dei nuovi modelli per i prossimi anni a partire dalla Macan a batteria che sarà in vendita nel 2024 a cui si aggiungerà la 718 elettrica seguita dalla Cayenne elettrica nel 2026 per arrivare al super suv sempre a batteria nel 2027 che sembra proprio una risposta alla Purosangue di Ferrari che sin dalla presentazione ha davvero dato vista ad una nicchia di suv al top di tutto e anche di più.

Porsche, il maxi suv con nel mirino la Purosangue

Su questo livello superiore di Cayenne che si andrà a sistemarsi il maxi suv elettrico per ora indicato col nome in codice K1 oltre che basato sulla piattaforma SSP si sa che dovrebbe essere la Porsche non solo più grande, ma anche più lussuosa di sempre progettata per offrire delle prestazioni e delle funzioni di guida autonoma di altissimo livello, unite ad una nuova esperienza a bordo. I suoi mercati di eccellenza saranno naturalmente la Cina e gli Stati Uniti.

Loading...

Porsche, l’80% di elettriche entro il 2030

Particolarmente importante è poi il percorso di Porsche sulla strada dell’elettrificazione che porterà la Casa di Stoccarda a vendere l'80% di auto elettriche entro il 2030. A parte le già note presentazioni sia di Macan che anche di 718 elettriche la notizia viene dalla Cayenne che sarà proposta anche in versione elettrica in concomitanza con la quarta generazione del suv di Porsche che tuttavia non dovrebbe arrivare sul mercato non prima del prossimo 2025.

Porsche, tre nuove plug-in per il Cayenne

Nel corso di quest’anno ci sarà comunque l’aggiornamento dell’attuale Cayenne di terza generazione che verrà offerta fra l’altro con tre nuove motorizzazione plug-in hybrid con delle autonomie in modalità elettrica desicamente superiori. A cui si aggiungerà un assetto rivisto con l’obiettivo di offrire un più ampio ventaglio di guidabilità non solo stradali, ma anche in off-road e il top del confort di marcia. Da dedinire ancora la tempistica di lancio del nuovo Cayenne.

Porsche, le vendite 2022 modello per modello

Delle 309.884 unità vendute da Porsche nel corso del 2022 la gran parte sono Cayenne (95.604) in crescita del 15%, seguite dalla Macan (86.724) in calo del 1.85% e poi seguite dalla 911 (40.410), dall'elettrica Taycan (34.801), dalla Panamera (34.142) e dalla 718 (18.203). Per quanto riguarda i piani per il futuro, Porsche si dice pronta a puntare sempre di più sui modelli in edizione limitata come la recente Porsche Dakar e sul programma di personalizzazione.