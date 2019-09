Porsche al Salone di Francoforte, dalla Taycan alla Formula E La Taycan è tra le regine del Salone di Francoforte, grazie al nuovo powertrain elettrico abbinato al tipico Dna Porsche di Simonluca Pini

3' di lettura

Fino al 22 settembre la Porsche Taycan sarà tra le vetture più fotografate al Salone di Francoforte. Primo appuntamento dove si è mostrata al grande pubblico, la 100% elettrica di casa Porsche debutta in versione Turbo e Turbo S con potenze fino a 761 cavalli e autonomia da 412 a 450 chilometri. Oltre alla Taycan il marchio di Zuffenhausen ha portato al Salone di Francoforte la Porsche Macan Turbo restyling, la 911 Carrera 4 e la monoposto 99X che parteciperà al prossimo campionato di Formula E.

Nuova Porsche Taycan al Salone di Francoforte

Una vera Porsche. È questa la prima sensazione che si ha osservando la Taycan, prima elettrica prodotta dal marchio di Zuffenhausen. Nel dettaglio l'ammiraglia della gamma, ovvero la versione Turbo S, è in grado di sviluppare fino a 560 kW (761 CV) di potenza di picco in abbinamento alla funzione Launch Control, mentre la Taycan Turbo ne eroga fino a 500 kW (680 CV). La Taycan Turbo S accelera da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi, che diventano 3,2 per la Taycan Turbo. La versione Turbo S ha un'autonomia di percorrenza che raggiunge i 412 chilometri, mentre la Turbo copre fino a 450 chilometri con omologazione Wltp. La velocità massima raggiunta dai due modelli è di 260 km/h. Altra novità arriva dal sistema di alimentazione, per la prima volta su una vettura di serie a 800 volt. La capacità complessiva del sistema Performance Battery Plus è di 93,4 kWh.

Porsche Macan Turbo restyling

Debutto al Salone di Francoforte anche per la Porsche Macan Turbo restyling. Sotto al cofano troviamo la motorizzazione 2.9 litri V6 da 440 cavalli, montata al posto del precedente V6 3.6 da 400 cavalli, abbinato al cambio Pdk a 7 rapporti e alla trazione integrale. I 40 cavalli in più hanno migliorato le prestazioni, portando l'accelerazione da 0 a 100 km/h a 4.3 secondi contro i 4.6” del passato e la velocità da 266 a 270 km/h. Tra i modelli esposti a Francoforte debutta la 911 Carrera 4, in versione coupé e cabrio spinta dal 3.0 boxer da 385 cavalli con cambio doppia frizione Pdk e trazione integrale, e la monoposto Porsche 99X Electric che vedremo nel campionato 2019/2020 Abb Fia Formula E.