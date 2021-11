Porsche, al salone di Los Angeles cala un pokerissimo di novità: Taycan Gts, Cayman 718 e Panamera

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La Porsche presenta al Salone di Los Angeles novità per tutti gusti, ovviamente di chi può permettersi di avvicinarsi al suo brand. Infatti, accanto alle Taycan con un nuovo powertrain elettrico e un'inedita interpretazione di carrozzeria espone la massima espressione della Cayman e una edizione super-raffinata dell'ammiraglia Panamera.

Taycan Gts e Sport Turismo Gts

L'elettrificazione della famiglia della Porsche prosegue con l'avvento di due nuove versioni della Taycan che, per di più, s'intrecciano. Infatti, il powertrain con 589 cv della nuova vesrsione Gts, che si colloca tra la 4S e la Turbo, che promette un'autonomia di 504 chilometri accompagna anche il debutto della variante Sport Turismo. Questa Taycan, in sostanza, è la versione station wagon dell'elettrica del brand ed eredita la sua linea dalla Cross Turismo, dalla quale si distingue soprattutto per l'assetto ribassato, oltre che per la carrozzeria priva delle personalizzazioni estetiche di stampo off-road. La Sport Turismo, però, offre la stessa funzionalità della consanguinea, grazie alla capacità di carico che arriva sino a 1.200 litri. La serie Gts è la prima della famiglia Taycan che supera il limite dei 500 chilometri di autonomia, grazie anche all'evoluzione della gestione dei flussi energetici che viene estesa anche alle altre versioni. A prescindere dalla carrozzeria, la Gts raggiunge i 250 all'ora e taglia il traguardo dei 100 orari in 3”7. Le Taycan Gts e l'omonima Sport Turismo arriveranno nella prossima primavera ma sono già in vendita, rispettivamente, a prezzi che partono da 137.000 e 138.000 euro.

Loading...

Porsche, le foto delle novità del Salone di Los Angeles Photogallery12 foto Visualizza

Cayman 718 Gt4 Rs, in formato da strada e da gara

Da quarant'anni il logo Rs identifica le Porsche alleggerite, con motori che si collocano ai vertici delle loro famiglie a livello di potenza e con soluzioni che le rendono efficaci tanto su strada quanto in pista. Non sfugge a questa regola anche la nuova Cayman 718 Gt4 Rs è spinta da un flat-six di 4 litri non sovralimentato con 500 cv e una coppia di 450 Nm abbinato al cambio a doppia frizione con sette marce, tocca i 315 all'ora, raggiunge i 100 orari in 3”4 e vanta un rapporto peso/potenza di 2,83 kg/cv, grazie alla massa di 1.415 kg. Questo valore è frutto di un consistente lavoro di alleggerimento, ottenuto sia riducendo il peso di alcune componenti non strutturali e utilizzandone altre ultra-light sia impiegando plastica rinforzata con fibra di carbonio per alcune parti della carrozzeria. Quest'ultima si distingue per le appendici aerodinamiche specifiche, in particolare il grande spoiler posteriore, e la presenza di prese d'aria maggiorate per fare respirare meglio il motore. La cura Rs ha interessato anche l'impianto frenante e l'assetto, adesso collegato alla carrozzeria tramite rigorosi giunti sferici, con regolazioni specifiche. A richiesta c'è il pacchetto Weissach, formato da accorgimenti che esaltano il dinamismo della Cayman Gt4 Rs. Una personalità che ha permesso subito di derivare la versione pronto corsa Clubsport, che scenderà in pista il prossimo anno. La Cayman top di gamma è in vendita a 147.000 euro e sarà disponibile a partire dal prossimo marzo.

Panamera Platinum Edition

Le Panamera sfila a Los Angeles nell'esclusivo allestimento Platinum Edition, che si caratterizza sia per la personalizzazione della carrozzeria impressa da particolari cromatismi e dell'arredamento sia per il ricco equipaggiamento. Quest'ultimo include anche i cerchi da 21”, proiettori a Lec con tecnologia Matrix, le sospensioni pneumatiche adattive, l’impianto Bose Surround Sound e la selleria Confort regolabile elettricamente a quattrodici vie. Le versioni Platinum Edition arriveranno nel prossimo gennaio, ma sono già in vendita a prezzi che partono dai 134.000 euro della Panamera 4.