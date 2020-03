Porsche, i sedili personalizzabili sono stampati in 3D La casa di Zuffenhausen introduce una tecnologia innovativa per la produzione in serie limitata

2' di lettura

Porsche sta introducendo un'alternativa innovativa per realizzare sedili sportivi personalizzabili nei rivestimenti. Tramite il concept study “3D-printed bodyform full-bucket seat” la sezione centrale del sedile è in parte prodotta da una stampante 3D. I clienti potranno scegliere tra tre differenti livelli di rigidità (morbido, medio o duro) in futuro ottenendo così un sedile sportivo personalizzato che segue i principi di adattamento delle sedute sulle specifiche del guidatore come nel motorsport a livello professionale. «Il sedile è l'interfaccia tra l'essere umano e il veicolo ed è quindi importante per una guida precisa e sportiva. Questo è il motivo per cui i gusci dei sedili personalizzati per il guidatore sono standard nelle auto da corsa ormai da molto tempo. Con il sedile avvolgente full-body stampato in 3D diamo ancora una volta ai clienti delle nostre auto prodotte in serie l'opportunità di sperimentare tecnologie trasferite dagli sport automobilistici» ha dichiarato Michael Steiner, membro del Comitato esecutivo per la ricerca e lo sviluppo di Porsche. Oltre alle performance ergonomiche il sedile offre anche design unico, peso ridotto, maggiore comfort e controllo climatico passivo.



Da maggio il sedile stampato in 3D sarà disponibile (lato conducente) per le gamme 911 e 718 con 40 prototipi da utilizzare sulle vetture da pista in Europa. Il feedback dei clienti sarà utile nel processo di sviluppo per la produzione in serie. Il passo successivo vedrà la disponibilità a partire dalla metà del 2021 di sedili stampati in 3D omologati per la strada in tre diversi livelli di “durezza” e colori. A lungo termine, se il prodotto otterrà un livello di interesse sufficiente, la tecnologia consentirà anche soluzioni completamente personalizzate nei colori e nelle specifiche di adattamento al profilo del corpo del singolo cliente.