Porsche sfida i venti contrari del mercato. Domani il debutto in Borsa

È attesa come la più grande Ipo europea da oltre 25 anni: domani 29 settembre Porsche, brand sportivo del gruppo Volkswagen, farà il suo debutto in Borsa, a Francoforte. Con un chiaro riferimento alla iconica Porsche 911, il capitale sociale di Porsche AG è stato diviso in 911 milioni di azioni (455,5 milioni di azioni privilegiate e 455,5 di azioni ordinarie - 50% e 50%), di cui il 12,5% offerto dal 20 settembre sul mercato come azioni privilegiate senza diritto di voto in una fascia di prezzo compresa...