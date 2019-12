Porsche Taycan: 30.000 ordini in Europa per l’elettrica tedesca

1' di lettura

Porsche ha raggiunto i 30.000 ordini da clienti in Europa per la Taycan, il primo modello completamente elettrico della Casa automobilistica.

Secondo quanto riferito dal magazine tedesco Handelsblatt questi clienti hanno versato un deposito di 2.500 euro e 10.000 di loro hanno già effettuato un ordine definitivo per acquistare una Taycan, ha dichiarato il Ceo Oliver Blume al giornale, superando le aspettative dell'azienda. Porsche prevede di consegnare 20.000 Taycan l'anno prossimo.

Le spedizioni della Taycan verso le concessionarie statunitensi inizieranno questo mese e verso i mercati europei all'inizio del 2020.