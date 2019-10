Porsche Taycan 4S, l’elettrica ora parte da 110mila euro La Porsche Taycan aggiunge con la 4S la versione di accesso, disponibile con batteria di serie Performance da 79.2 kWh e 530 cv o Performance Plus da 571 cavalli di Simonluca Pini

Taycan 4S

4' di lettura

La Porsche Taycan 4S è pronta a diventare il modello di accesso alla gamma a zero emissioni del costruttore di Zuffenhausen. Dopo le versioni Turbo e Turbo S, la prima elettrica di Stoccarda arriverà nel 2020 in abbinamento al modello 4S con una potenza ridotta di 530 cavalli o di 571 scegliendo la batteria opzionale Performance Plus. Rispetto ai modelli già presentati la Taycan 4S si distingue per i cerchi Tayan S Aero da 19 pollici ottimizzati per una migliore aerodinamica e le pinze dei freni di colore rosso. Altri tratti distintivi della versione di accesso sono costituiti dalla nuova geometria del sotto-paraurti anteriore, dalle soglie laterali e dal diffusore posteriore nero.

Porsche Taycan 4S autonomia fino a 463 chilometri

Cosa cambia tra la nuova Porsche Taycan 4S e le versioni Turbo e Turbo S? Come sulle versioni termiche la potenza è un elemento chiave ma nel caso dell'elettrica lo è ancora di più l'autonomia. Se la Turbo e la Turbo S scaricano a terra rispettivamente 500 kW (680 CV) e 560 kW (761 CV), la Taycan S si ferma a 420 kW (571 cavalli) con un'accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in 4 secondi e una velocità massima limitata elettronicamente di 250 km/h. La buona notizia arriva invece dall'autonomia, superiore ai modelli già presentati. Con la batteria di serie Performance da 79,2 kWh percorre 407 km (con omologazione Wltp), mentre scegliendo la batteria Performance Plus da 93,4 kWh l'autonomia sale a 463 km.

La potenza di massima ricarica è di 225 kW (batteria Performance) o di 270 kW (batteria Performance Plus) e in entrambi i casi è presente il sistema di alimentazione a 800 volt. Nello specifico l'unità sincrona a eccitazione permanente sull'asse posteriore ha una lunghezza attiva di 130 millimetri, dunque è esattamente 80 millimetri più corta del componente di trasmissione corrispondente della Taycan Turbo S e della Taycan Turbo. L'inverter controllato a impulsi utilizzato sull'asse anteriore della Taycan 4S opera con un massimo di 300 A, che arrivano a 600 A per l'inverter sull'asse posteriore.

Nuova Porsche Taycan 2020

Dotata di due unità sincrone a eccitazione permanente sull'asse anteriore e posteriore – che si traducono in una trazione integrale – e di una trasmissione a due velocità installata sull'asse posteriore, l'architettura del sistema di trazione condivide con gli altri due modelli della gamma i medesimi elementi tecnici salienti. Lo stesso vale per il sistema di gestione intelligente della ricarica e per le caratteristiche aerodinamiche esemplari. Con un cx di 0,22, l'aerodinamica della vettura contribuisce notevolmente a contenere il consumo energetico e quindi a garantire un'autonomia di percorrenza estesa. Tipici della Taycan sono anche il profilo ‘pulito' d'ispirazione puristica che esprime il DNA stilistico di Porsche e il design esclusivo degli interni dove spicca l'ampia fascia in vetro che ospita gli schermi.

Nuova Porsche Taycan 4S, interni

Salendo a bordo della nuova Porsche Taycan si viene accolti dal cruscotto completamente digitale da 16.8 pollici curvo con il grande strumento circolare al centro. Gli interni della Porsche Taycan aggiungono anche l'assistente vocale attivabile tramite “Hey Porsche” e Apple Music con un catalogo di 50 milioni di brani. Salendo a bordo della nuova Taycan si ritrova il dna Porsche in una lunga serie di dettagli a partire dalla chiave di accensione alla sinistra del volante, fino al manettino in grado di cambiare il carattere della quattro porte a zero emissioni scegliendo tra Normal, Range, Sport, Sport Plus e Individual.