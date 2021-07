Nona posizione per la Porsche Taycan, a quota 52 passaggi di proprietà. La Taycan, prima sportiva 100% elettrica di Porsche, segna l'inizio di una nuova era per la casa tedesca, impegnata ad espandere la propria gamma di prodotti nell'area dell'elettro-mobilità. La berlina sportiva a quattro porte è una vettura unica in grado di offrire le prestazioni e la connettività tipiche di una Porsche abbinate a caratteristiche che la rendono ideale anche per un utilizzo quotidiano. Le dotazioni della Taycan contribuiscono a definire nuovi standard per quanto riguarda la sostenibilità e la digitalizzazione. La gamma è composta da quattro modelli, uno dei quali a trazione posteriore (gli altri a trazione integrale). Taycan è dotata di un sistema di alimentazione a 800V: in poco più di cinque minuti è possibile ricaricare la batteria utilizzando la corrente continua erogata dalla rete di ricarica ad alta potenza per percorrere fino a 100 km. Il tempo di ricarica necessario per raggiungere un livello di carica dal 5 all'80% è pari a 22,5 minuti. È anche possibile ricaricare la Taycan a casa utilizzando fino a 11 kW in corrente alternata (ca).

Per saperne di più clicca sul nostro listino